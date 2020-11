Caso está sendo investigado pela DH Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 10:16 | Atualizado 29/11/2020 10:17

Niterói - O crime teria ocorrido por volta das 22h30 da noite do último sábado (28), em um apartamento localizado na Rua Doutor Tavares de Macedo, em Icaraí, bairro de Niterói.

Um homem de 34 anos foi preso acusado de ter matado a própria mãe, de 66 anos, a facadas.

Publicidade

A vítima foi encontrada pelos agentes já sem vida.





Segundo informações da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado de lesão corporal e foram investigar o fato. Ao chegarem no local onde teria ocorrido o crime, a vítima foi encontrada caída no chão e com uma faca próxima a seu corpo. O assassino da vítima, o filho da idosa, já havia fugido do local.







Os militares reuniram informações do suposto assassino e conseguiram localizá-lo. Depois, eles montaram um cerco tático para prender o suspeito. O homem foi preso por agentes da Niterói Presente.







O acusado foi detido e, por estar ferido, foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), localizado no Fonseca. Depois disso, ele foi levado para a Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG)







Os agentes da DHNISG foram chamados até o local onde ocorreu o crime para realizarem a perícia. O local foi preservado pelos agentes do 12° BPM de Niterói. Ainda não se sabe a motivação para o crime.







O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.