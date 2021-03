O ato solene será transmitido ao vivo pelas redes sociais da parlamentar Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 11:07

Niterói - A próxima segunda-feira (8) é marcada pelo Dia Internacional da Mulher. Como parte da agenda do calendário deste mês repleto de celebrações e lutas, vai acontecer no Plenário da Câmara Municipal de Niterói, a partir das 11h, a entrega de moções de aplausos para mulheres que impactam e transformam a nossa sociedade. A mesa de abertura do evento será mediada pela vereadora Verônica Lima (PT), anfitriã da cerimônia, e contará com a presença de Flávia Rios, professora da Universidade Federal Fluminense, e de Soraya Sousa, representante da Casa da Utopia. Verônica Lima também será a responsável por homenagear as figuras femininas que mudam o mundo e trabalham para transformar a vida de outras mulheres.



Receberão as moções a influenciadora digital Agatha Julião, a pró-reitora de graduação da Universidade Federal Fluminense Alexandra Anastácio, a poeta e rapper Carol Dall Farra, a representante do Coletivo Fazedeiras Claudia Amaral, a cantora e escritora Kae Guajajara, a escritora Luciana Luz, Mãe Ednaide de Oxóssi e Mãe Simone de Osun, a vereadora de Nova Friburgo Maiara Felício, a psicóloga e assistente social Marcelle Cristiane, a representante do grupo Mulheres Sambistas Patrícia Rodrigues, a Doutora em Geografia Rita de Cássia, a advogada da OAB/RJ Sônia Soares e a pedagoga Vanda Ferreira. O ato solene será transmitido ao vivo pelas redes sociais da parlamentar.