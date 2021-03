Waldeck foi Secretário de Educação (2005-2008) e Secretário de Educação Ciência e Tecnologia (2013) do município a convite do Prefeito Rodrigo Neves entre janeiro de 2013 e abril de 2014 Imagem Divulgação

Niterói - O deputado estadual Niterói Waldeck Carneiro (PT) ficará na presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia pelos próximos dois anos.

A decisão foi tomada durante uma reunião virtual que instalou a comissão no último dia 9. Entre as principais ações previstas estão a análise da execução orçamentária de 2020 e a previsão dos gastos para 2021, além de estabelecer prioridades e metas entre as instituições de pesquisa e ensino do estado.



Instalada ontem, a comissão já tem sua primeira reunião de trabalho marcada para a próxima terça-feira (16), que por conta da pandemia do novo Coronavírus se dará por meios digitais. Nela, Carneiro pretende fazer uma apresentação do trabalho realizado pela comissão em 2020 e falar das suas perspectivas para o restante do ano.



“Tivemos grandes desafios no biênio anterior, mas acredito que a comissão reassumiu seu lugar e, em parceria com a Comissão de Educação, estabeleceu uma relação próxima com órgãos estaduais de pesquisa como Cecierj, Faperj, entre outros. Em dois anos, nosso grupo criou uma credibilidade com as instituições de pesquisa. Para mim, é uma grande alegria continuar com o trabalho”, destacou o deputado.



A comissão terá como vice-presidente o deputado Rubens Bomtempo (PSB), e foram eleitos como membros efetivos os deputados Dionísio Lins (PP), Fillipe Poubel (PSL) e a deputada Dani Monteiro (Psol). Na suplência ficaram Anderson Moraes (PSL), Rosenverg Reis (MDB) e Flavio Serafini (Psol).