Publicado 11/03/2021 11:37

Niterói - A Secretaria Municipal das Culturas de Niterói | Fundação de Arte de Niterói lança, em abril, uma série de iniciativas para valorizar e traduzir os desejos da sociedade nesta área. Entre as medidas estão a promoção de uma Carta de Direitos Culturais – instrumento que será elaborado com a participação da população – e a inauguração de um portal que reunirá dados sobre todos os serviços disponíveis neste setor.“É muito importante ter a participação da sociedade nas medidas a serem adotadas para melhorar a vida de todos. Esta carta vai ser um grande avanço e estamos felizes com mais esta conquista. A cultura é um direito”, diz Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói.Endereço de importantes equipamentos e espaços culturais, Niterói convida a sociedade civil para participar, ao longo de todo o mês de março, de debates e da formulação de propostas que irão compor a Carta. Serão 15 encontros, realizados a partir do dia 10, com as 15 Câmaras Setoriais que têm cadeira no Conselho Municipal de Política Cultural. Cada Câmara irá discutir e apresentar um conjunto de metas e estratégias, a partir da esfera de atuação de cada colegiado, que contribuam para promover, garantir, ampliar e consolidar direitos culturais para os cidadãos de Niterói.A metodologia dessa Carta já foi lançada em outras cidades do mundo como Roma (Itália), Freiburg (Alemanha), San Luís Potosí (México) e Barcelona (Espanha), sempre tendo como meta a consolidação de um instrumento que garanta o pleno exercício dos direitos culturais pela população. A proposta é embasada no fato de que as autoridades públicas têm o dever de garantir a participação na cultura, consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros tratados e convenções internacionais. “Em parceria com a sociedade, governos devem estabelecer políticas eficazes e fornecer recursos suficientes para cumprir com essas obrigações. Niterói é a primeira cidade do Brasil a ter uma carta que garanta estes direitos à população da cidade”, explica Leonardo Giordano, Secretário Municipal das Culturas.SERVIÇO:Datas: Os encontros acontecerão até o dia 24 de março e serão eventos online na plataforma Google Meet.As reuniões serão transmitidas também pelo Facebook do Conselho Municipal de Política Cultural de Niterói. Quem quiser assistir e participar por lá, basta acessar facebook.com/cmpcniteroi nos dias e horários de cada encontro.Para mais informações: [email protected] Realização: Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Fundação de Arte de Niterói, Conselho Municipal de Política Cultural.Programação: