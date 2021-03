A Huawei já demonstrou grande interesse no leilão que o governo brasileiro prepara para a implantação da tecnologia 5G no país Imagem Internet

Niterói - A Huawei, empresa de tecnologia da China, vai inaugurar um laboratório de fibra óptica no Rio no Polo do Centro Universitário da Unisuam, em Niterói, região metropolitana do RJ. Segundo informou o jornalista Ancelmo Gois, esse será o primeiro dos 12 espaços que a companhia planeja instalar em 2021 no Brasil. O objetivo da gigante asiática é garantir e desenvolver mão de obra qualificada mirando o potencial do 5G. A implementação do moderno complexo no Rio, é fruto de uma parceria com o Polo de Inovação e a Associação Comercial do Estado.



A Huawei já demonstrou grande interesse no leilão que o governo brasileiro prepara para a implantação da tecnologia 5G no país. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro estava de acordo com a política externa de Donald Trump, o Brasil parecia inclinado a impedir a participação da empresa no processo, uma vez estava alinhada com as suspeitas americanas de que a companhia promovia espionagem por meio de seus produtos no mercado internacional. Contudo, com a confirmação da derrota de Trump nas eleições, parece ter havido um reviravolta no caso, e os chineses não devem enfrentar nenhum tipo de obstáculos para entrar na disputa.