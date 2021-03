Vacinação na cidade contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado Foto Bruno Eduardo Alves

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 09:07

Niterói - A Prefeitura de Niterói começa a vacinar, nesta terça-feira (16), idosos com mais de 76 anos contra a Covid-19. Na quarta-feira, continua a imunização desta faixa etária. Na quinta e sexta-feira será a vez dos niteroienses acima de 75 anos irem aos postos de vacinação. Até a última sexta-feira (11), 42.286 pessoas já haviam sido imunizadas no município. As medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus na cidade estão mantidas até pelo menos 21 de março.



De acordo com o prefeito de Niterói, Axel Grael, o Gabinete de Crise está acompanhando, diariamente, os indicadores de monitoramento de casos de Covid-19 na cidade. As determinações restritivas anunciadas no dia 4 de março reforçam iniciativas para o combate ao coronavírus, devido ao aumento de casos e elevação no indicador síntese de monitoramento da doença registrado há duas semanas.



“Vamos continuar avaliando as condições da pandemia e temos que olhar para o que está acontecendo no país, com várias cidades passando por situação dramática. Niterói não está assim, mas não podemos esperar aumentar o número de óbitos para tomar medidas que são necessárias. Por isso, adotamos medidas mais restritivas. É fundamental, também, que a população faça a sua parte, perseverando no distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscara e intensificando a higiene das mãos”, enfatizou.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, falou sobre a situação da pandemia em Niterói e no Estado do Rio. Em cerca de 15 dias, o Hospital Municipal Oceânico de Niterói saiu de 63 para 97 internados até a manhã desta segunda-feira (15), com tendência de demanda diária em aumento.



“Nos últimos 15 dias, vimos o número de casos e a taxa de ocupação subir no Estado do Rio. Tanto o município do Rio de Janeiro quanto o Estado apresentaram uma elevação importante da taxa de ocupação. Em Niterói, embora tenhamos uma redução do número de casos novos, houve aumento da velocidade de crescimento das internações e consequentemente, da taxa de ocupação. Estamos em um momento decisivo”, defendeu.



Vacinação - A imunização em Niterói está sendo realizada nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru no Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí. Para receber a primeira dose, os idosos devem levar um documento de identidade com foto de acordo com o dia destinado a cada idade. A entrada nas policlínicas e no posto do Clube Central é autorizada das 8h às 16h, com imunização até as 17h. A vacinação no drive thru começa sempre às 8h e termina às 17h.



Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (http://www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.



Confira o calendário de vacinação:



Terça-feira, dia 16 – a partir de 76 anos

Quarta-feira, dia 17 – a partir de 76 anos

Quinta-feira, dia 18 – a partir de 75 anos

Sexta-feira, dia 19 – a partir de 75 anos.



Endereços dos locais de vacinação:



Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº - Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº - Engenhoca.

Clube Central - Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 335 - Icaraí.

Drive thru da Universidade Federal Fluminense (UFF) - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.



Restrições em Niterói - De acordo com as medidas restritivas previstas no decreto publicado na última sexta (05), bares e restaurantes podem ficar abertos até 18h. Música ao vivo não é permitida. Os estabelecimentos comerciais de rua abrem às 10h e fecham às 19h. Shoppings centers abertos de 12h às 22h. O objetivo dessas alterações é diminuir a concentração de passageiros utilizando o transporte público nos mesmos horários.



O funcionamento dos quiosques das praias está suspenso, assim como a prática de atividades e esportes coletivos. As atividades individuais estão permitidas. A permanência de indivíduos em espaços públicos entre 23h e 5h está proibida. A circulação de pessoas não está restrita, mas não será permitido parar em espaços públicos e gerar aglomerações. Além disso, está recomendado o home office para 50% de funcionários da iniciativa privada e da administração municipal.



Outras medidas de enfrentamento à pandemia - O prefeito Axel Grael sancionou o projeto de lei aprovado pelo Legislativo que prorroga os programas Renda Básica Temporária, Busca Ativa e Empresa Cidadã até julho de 2021. O prefeito também sancionou o projeto que ratifica a participação municipal no consórcio público organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para aquisição de vacinas contra a Covid-19.