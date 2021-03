Três irmãos do suspeito já estão presos pelo mesmo crime Imagem Divulgação

Publicado 16/03/2021 09:08

Niterói - A equipe da 79ª DP (Jurujuba) prendeu um dos principais integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos a residências de luxo de Niterói. Segundo as investigações, o acusado cometia os crimes junto com seus três irmãos, que já estão presos.



O bandido foi localizado no bairro Neves, em São Gonçalo, na última sexta-feira (12/03), após levantamentos de informações do setor de inteligência da unidade policial. Contra ele foi cumprido mandado de prisão. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa.