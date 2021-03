Crédito Evelyn Lee Crédito Evelyn Lee

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 11:44

Niterói - Os mandatos das vereadoras Verônica Lima (PT), Benny Briolly (PSOL) e Walkíria Nictheroy (PC do B) realizaram uma ação conjunta no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói. As parlamentares dialogaram com as pessoas que passavam pelo local, apresentaram as pautas que defendem e as leis aprovadas que impactam as vidas dos cidadãos do município. No Mês da Mulher, o ato coletivo dos mandatos é importante para destacar a luta das três vereadoras negras em defesa de uma cidade mais igualitária.