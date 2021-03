Ilza dirigiu unidade por mais de 13 anos Imagem Internet

Publicado 22/03/2021 09:32 | Atualizado 22/03/2021 12:58

Niterói - A médica pediatra vai ocupar, agora, uma nova função de destaque no Grupo Ímpar, mantenedor do CHN.



Diretora-geral do maior complexo privado de saúde da cidade, a médica Ilza Boeira Fellows, nasceu em São Paulo mas é moradora de Niterói desde criança. Dirigiu com eficiência e competência por mais de 13 anos o hospital, colocando como um dos melhores da Região Metropolitana do Rio.



Ilza conseguiu com o fundador do grupo, Edson Bueno, e posteriormente junto à família dele, mostrar a importância de investir no hospital localizado numa cidade que foi ex-capital, com população de alto poder aquisitivo e um número expressivo de segurados de planos de saúde.



O Grupo Ímpar fez investimento milionário nas obras de infraestrutura, implementação de novo sistema de gestão hospitalar e aquisição de equipamentos modernos, inaugurando sete unidades com o aumento significativo do número de leitos e previsão de novas instalações para os próximos dois anos.



Unidade l – Concentra os serviços de Alta Complexidade – Transplantes, UTIs (pediátrica e adulta), Centro Cirúrgico, Emergência, Unidade Cardiovascular e outros;

Unidade II – Emergência Pediátrica e Núcleo Diagnóstico;

Unidade III – Materno-Infantil e Internação;

Unidade IV – Back Office;

Unidade V – Centro Diagnóstico, Day-Clínic, Centro de Infusão, Internação etc.;

Unidade VI- Main Entrance, Centro de Estudos ;

VII – Internação e Área VIP.



Com essa expansão, outros grupos de saúde privada estão investindo em Niterói, como a Rede D’Or, que inaugurou seu moderno hospital na Rua Mariz e Barros, e o Hospital Icaraí, que está construindo um prédio anexo e tem se modernizado em equipamentos e ampliado o seu atendimento com equipes médicas.