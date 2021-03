Gustavo Falcão, Indira Nascimento, Marcos Breda e Luciano Quirino Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:59

Niterói - "RACE", acaba de ganhar o edital “Aldir Blanc - retomada cultural”, para temporada online. O espetáculo, elogiado pela crítica especializada, foi indicado ao prêmio Shell RJ 2016 para melhor ator (Gustavo Falcão), mais 04 indicações ao Prêmio Aplauso Brasil, e 03 ao Prêmio APCA/SP. “RACE” venceu na categoria MELHOR ESPETÁCULO DE CIA DE SÃO PAULO no Prêmio APLAUSO BRASIL em 2017. O Diretor da peça e fundador da Cia Teatro Epigenia, que completa 21 anos de atividade, Gustavo Paso, também foi indicado aos prêmios Shell e APCA, único diretor agraciado com indicação nos dois prêmios em 2019, ano seguinte a terceira peça da Trilogia Mamet, ambos em SP (2018).







"RACE" estreou em 2016 no Teatro Poeira para dois meses de temporada, tendo sua estadia em cartaz ampliada, totalizando 4 meses de apresentações. Após sucessivos elogios na Cidade do Rio de Janeiro, esteve em circulação pelo Estado do Rio e Minas Gerais, até que em 2017 estreou no Teatro VIGA, em São Paulo. No mesmo ano cumpriu mais três longas temporadas no RJ. O espetáculo ficará em cartaz por um mês, de quarta a domingo. Aos domingos, haverá um debate pós peça com os atores.





"RACE" (Corrida, Raça) conta os bastidores da construção da Defesa de um homem branco acusado de estuprar uma mulher adulta e negra. O controverso David Mamet (OLEANNA e HOLLYWOOD) coloca o público como protagonista no que tange a questão de quem tem razão, sempre deixando portas e janelas abertas para diversas interpretações. A tensão de seu tema e a série de reviravoltas tornam RACE uma das melhores obras de Mamet.





Um dos mais respeitados dramaturgos norte-americanos, David Mamet, que também é roteirista e diretor, se tornou um ícone com seus textos densos, ágeis e precisos, chegando a ganhar o Pulitzer em 1984. Mamet costuma abordar em seus trabalhos questões atuais e pontos de vista controversos.







Ficha Técnica



Texto: David Mamet



Direção: Gustavo Paso



Direção de Produção: Luciana Fávero



Elenco: Gustavo Falcão, Indira Nascimento, Luciano Quirino e Marcos Breda Iluminação da trilogia David Mamet : Paulo Cesar Medeiros



Iluminação adaptada para filmagem : Bernardo Lorga



Trilha original : André Poyart



Direção e Montagem filmagem – Dudu Chamon



Assistente produção : Júnior Godim



Assessoria de Imprensa : Alessandra Costa



Assistente da Assessoria de Imprensa: Fernanda Portella



Mídia Social : LB Digital



Realização Cia Teatro Epigenia

De quarta a domingo às 20 horas

Até 11/04 - pela plataforma: Funarj em casa, com compra dos ingressos pela Sympla.



Debate todos domingos - para participar basta fazer a inscrição pelo site da Sympla. Apresentações com opção de interpretação em libras.



valores:

Ingresso Solidário (R$ 10,00)

Ingresso Consciente (R$ 20,00)

Ingresso Participativo (R$ 30,00)