A mastectomia é uma forma de tratar o câncer de mama e consiste na retirada cirúrgica de toda a mama Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 12:08

Niterói - No mês dedicado à mulher, começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) um projeto de lei que assegura a pacientes submetidos a mastectomia (cirurgia para retirada de mama) o direito a acompanhante no pós-operatório na rede pública e privada. Autor do PL 3725/2021, o deputado Filippe Poubel (PSL) afirma que é preciso assegurar total assistência às pessoas, aprimorando a legislação.

“É um momento muito delicado, especialmente para as mulheres. Temos de assegurar esse direito a acompanhante porque na legislação em vigor pacientes mastectomizados não estão incluídos”, afirma Filippe Poubel.

A proposta estabelece que o hospital ou estabelecimento de saúde deverá proporcionar ao menos uma cadeira ao acompanhante.

“Curativos e até mesmo imobilização de membros dificultam atividades básicas como alimentação, troca de roupa ou locomoção, por isso a ajuda de uma segunda pessoa é fundamental. Nossa proposta é de extrema relevância para assegurar o respeito à dignidade e à saúde”, conclui o deputado Filippe Poubel.