Niterói - Na madrugada da última quinta-feira (25), a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), bateu o martelo e anunciou a notícia tão esperada pela patinadora niteroiense Luiza D’Angelo, seus familiares e toda a comissão técnica da Star Patinação Artística: ela é uma das atletas brasileiras que irão representar o Brasil no campeonato Pan-Americano de Patinação Artística em 2021, em abril, na cidade de Guayquil, no Equador. O grito de comemoração estava sendo aguardado há algumas semanas, desde quando a adolescente foi sondada para competir na modalidade Senior, apesar de ter apenas 16 anos.



Nos últimos meses, mesmo durante a pandemia, a atleta não deixou de lado a sua paixão pelo esporte e, acompanhada por sua técnica Karen Fritsch e toda a equipe de preparação, seguiram todos os protocolos determinados pelas autoridades e criaram alternativas para continuar com a forte rotina de treinos da atleta e de toda a equipe Star. A preparação é árdua, são quatro horas por dia, seis dias por semana, na quadra do Clube AABB em São Francisco ou na Central do Corpo em Itaipu, onde são realizados o treino da Star Patinação Artística, principal escola de patinação da cidade, e uma das uma das principais equipes de patinação artística do país.

Além dos treinos com os patins, a rotina inclui também acompanhamento psicológico, preparação física, preparação específica de mobilidade e expressão corporal.

Luiza D’Angelo, começou na modalidade com apenas seis anos de idade. No início, era apenas uma atividade extraclasse. Porém, sempre muito competitiva, Luiza logo quis ir além e competir em alto nível. Com determinação e muito suor, com menos de 12 anos começou a colecionar títulos. Hoje, aos 16 anos, foi mais uma vez convocada para representar o Brasil em uma competição internacional. Só que agora, na categoria Livre Internacional Sênior, a fórmula 1 da Patinação Artística.



Entre títulos estaduais, nacionais e internacionais, Luiza já tem na bagagem uma medalha de ouro na categoria Internacional Livre Infantil no Campeonato Brasileiro de Patinação Artística, o que lhe garantiu, em 2017, uma vaga no Campeonato Sul-Americano da modalidade em Mar del Plata, na Argentina. Lá, Luiza também subiu ao pódio, conquistando para o Brasil a medalha de prata na categoria.

— Fiquei muito feliz com essa nova convocação, pois representar o meu país e levar o nome da minha cidade para um Pan-Americano é a melhor indicação de que o trabalho está sendo bem feito! Sei que o nível da competição será elevado, por isso estamos treinando pesado. Quando pequena, cheguei a ouvir que não tinha talento para competir em alto nível, mas não desisti e treinei muito mais para superar todos os desafios — diz Luiza.



Estudar, treinar e competir não é nada fácil, mas Luiza conta com o total apoio de sua escola, o Colégio Fórum Cultural, para conseguir manter a sua rotina de treinos.

Luiza, comissão técnica e familiares estão na reta final para treinamentos , além de estarem atentos em todas as situações decorrentes da Pandemia e todas as restrições necessárias, também estão conversando e avaliando futuros patrocinadores que irão colaborar para a ida da atleta e comissão técnica para o Equador.

— A Luiza é uma daquelas atletas diferenciadas. Sua dedicação chega a ser apaixonante! Vai muito além de seus limites e não para de avançar. É uma daquelas joias raras do esporte. Com um potencial incrível, é muito aplicada e talentosa. — Afirma sua treinadora Karen Fritsch.