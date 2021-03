Museu Janete Costa Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 10:20

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o Museu Janete Costa de Arte Popular, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, o Theatro Municipal de Niterói, a Sala Carlos Couto, a Sala Nelson Pereira dos Santos, o Solar do Jambeiro, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno e a Biblioteca Parque de Niterói – equipamentos da Secretaria Municipal das Culturas/ Fundação de Arte de Niterói – vão participar do movimento “Hora do Planeta 2021”, uma ação coordenada pela WWF Brasil, desligando as luzes, no dia 27 de março, sábado, das 20h30 às 21h30.