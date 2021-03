Com base na análise dos comitês científicos, a Prefeitura ampliou as medidas restritivas de isolamento social entre os dias 26 de março e 4 de abril, em Niterói. O objetivo é reduzir a disseminação do novo coronavírus neste período mais crítico da pandemia Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 11:17

Niterói - Três pontos de vacinação da Prefeitura de Niterói abriram as portas, no último sábado, para a imunização contra a Covid-19 na cidade. Das 8h às 12h, as policlínicas regionais do Fonseca e de Itaipu e o drive thru do Campus Gragoatá da UFF receberam idosos com mais de 72 anos. O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhou a vacinação neste primeiro fim de semana com imunização aos sábados. Este também foi o primeiro sábado com o decreto de Período Emergencial de Prevenção da Covid-19 em vigência. Ao longo da manhã e início da tarde, foi registrado pouco movimento nas ruas e praias da cidade.



Até a última quinta-feira (25), 58.830 pessoas já haviam sido imunizadas em Niterói. Desse total, 17.334 já receberam a segunda dose. Nesta semana, Niterói ampliou a faixa etária do grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19 na cidade. Com a chegada de novas doses, a previsão é de que a imunização da faixa etária dos 73 aos 60 anos seja feita durante todo o mês de abril e concluída até o dia 1º de maio. Na Policlínica Regional de Itaipu, na Região Oceânica, o prefeito Axel Grael falou sobre o avanço da vacinação em Niterói.



“É muito importante que você acompanhe o calendário de vacinação tanto da primeira, quanto da segunda dose. O trabalho de imunização vem sendo feito no ritmo possível, dentro do número de doses que estamos recebendo. Garanto a vocês que estamos fazendo um esforço grande para comprar doses e acelerar o processo de imunização de Niterói. Estamos agora passando por restrições mais intensas para que possamos diminuir o número de casos e o número de pessoas precisando do sistema de saúde. Estamos trabalhando para salvar vidas”, destacou.



Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.



Durante a semana, a imunização em Niterói é realizada de segunda a sexta-feira nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru no Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí, das 8h às 17h. Para receber a primeira dose, os idosos devem levar CPF e um documento de identidade com foto.



Restrições – Neste primeiro sábado de vigência do Período Emergencial de Prevenção da Covid-19, agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) percorreram os bairros para fiscalizar o cumprimento do decreto sobre as restrições sanitárias implementadas pela Prefeitura de Niterói. A cidade registrou pouca movimentação nas ruas e praias.



Com base na análise dos comitês científicos, a Prefeitura ampliou as medidas restritivas de isolamento social entre os dias 26 de março e 4 de abril, em Niterói. O objetivo é reduzir a disseminação do novo coronavírus neste período mais crítico da pandemia.