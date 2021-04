Orla de Charitas Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 10:40

Niterói - A Prefeitura de Niterói retomou os planos de revitalizar a Orla de Charitas. Quase dois anos depois de contratar uma empresa para criar planejar a reurbanizar o trecho e desistir da obra, cidade contratou o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) para organizar um concurso que vai definir o melhor projeto de requalificação na área. O prazo de conclusão do edital é de cinco meses.

A contratação do IAB foi publicada no Diário Oficial. Pelo valor de R$ 500 mil, e o instituto vai prestar o serviço de organização e coordenação de concurso público de estudo preliminar de "Requalificação da Orla de Charitas".

Em 2019, a Prefeitura já havia contratado uma empresa, por R$ 690 mil, para elaborar o projeto básico de reurbanização do trecho entre o Clube Naval e a Praça do Rádio Amador, mas as obras não evoluíram.

O projeto básico era baseado num termo de referência, criado em 2018, que previa novo mobiliário urbano, sinalização viária, adequações de infraestrutura, acessibilidade, ciclovia, postos salva-vidas, banheiros públicos, quiosques e iluminação, projeto geométrico, paginação de piso e paisagismo, além de uma solução urbanístiva para a Praça do Rádio Amador, com possibilidade de criação de um píer.