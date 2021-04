Figueroa é considerado um dos precursores da fotografia conceitual Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:16 | Atualizado 06/04/2021 10:17

Niterói - Sucesso em São Paulo e na capital federal, a exposição ‘Um Autorretrato Cubano’, de José Alberto Figueroa chegou ao Rio em formato inédito para temporada online e gratuita no dia 1° de abril. O fotógrafo cubano é considerado um dos precursores da fotografia conceitual. A mostra será exibida até 02 de maio através do site do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, onde ficará hospedada. “O mundo virtual e os eventos online trouxeram consigo um grande benefício e permitiram um maior alcance da arte”, comenta Cristina Figueroa, curadora do evento, crítica de arte (Estudio Figueroa – Vives, Havana) e filha de José.

A exposição apresenta, por meio das fotografias, um olhar para o povo cubano e para as transformações sociais que mobilizaram o país durante as últimas cinco décadas. “Cuba vive atualmente uma situação política e econômica complexa. Meu trabalho de tantos anos talvez nos ajude a refletir nossa história e aproximar um público internacional da realidade cubana”, comenta o fotógrafo, que completa 75 anos de idade e carrega mais de 50 anos de carreira.



“Pareceu-nos importante gerar uma exposição organizada por percursos temáticos e cronológicos que permitissem ao visitante criar a sua própria narração e pontos de vista sobre o nosso país. Interessa-nos que os brasileiros tenham acesso a um testemunho vivo e sobretudo autêntico. Se ao final da visita o espectador vier com mais perguntas do que respostas, então nosso trabalho terá sido um sucesso”, pontua Cristina. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc na chamada “Retomada Cultural” e ainda contará com uma série de lives relacionadas à exposição. As datas ainda serão divulgadas. A mostra é produzida pela LP Artes Soluções Culturais e ficará disponível em tempo integral até 02 de Maio.



Completando 115 anos desde que foram estabelecidas relações diplomáticas entre Brasil e Cuba, a exposição reúne 69 fotografias, que vão desde a década de 60 até os dias atuais. “Figueroa sempre esteve intimamente ligado à história da fotografia brasileira. Do ponto de vista histórico e documental, seu trabalho tem muitos pontos de contato com outros fotógrafos brasileiros contemporâneos como Walter Firmo, Nair Benedito, Juca Martins, entre outros”, comenta a curadora, que vê a exposição como uma oportunidade de mostrar ao público pela primeira vez a visão sem preconceitos do artista - testemunha ocular, por mais de 50 anos, da realidade e da vida de seu país.



Conhecido por registros que ilustram questões sociais e políticas de Cuba, Figueroa é considerado um dos precursores da fotografia conceitual, tanto em seu país de origem como em toda a América Latina. Discípulo e amigo de Alberto Korda, fotógrafo cubano que se tornou mundialmente conhecido por Guerrillero Heroico - retrato de Che Guevara, em sua obra, o artista mostra seu olhar sobre frases históricas do país. Os registros vão desde os primórdios da Revolução Cubana, quando pôde acompanhar mudanças sociais significativas e controversas, até os tempos atuais, onde muitos cubanos estão divididos entre a saudade do passado, as frustrações do presente e uma perspectiva incerta sobre o futuro.



“José passou a fotografar elementos que representavam as reivindicações de sua geração. O ensaio Exílio, realizado a partir 1967, é bastante representativo deste período, já que retrata o processo exaustivo da migração de cubanos para os Estados Unidos”, pontua Cristina Figueroa. “O Museu de Arte Contemporânea de Niterói busca se reinventar neste momento em que vivemos. Trazer para o museu um grande fotógrafo internacional, mesmo que de forma virtual, é nossa contribuição com o processo de difusão da arte e da cultura mundial”, afirma Victor De Wolf, diretor do MAC Niterói.



José A. Figueroa se formou em fotografia na década de 60, quando já trabalhava como assistente no estúdio de Korda. Especializado em publicidade e moda, com o tempo passou a desenvolver uma carreira versátil, atuando, inclusive, como correspondente de guerra em Angola. “A obra de Figueroa é vasta e plural, gerada ao longo de seus 50 anos de carreira, tanto em Cuba como internacionalmente. O recorte curatorial da exposição abrange uma visão mais cronológica das circunstâncias históricas que tocaram Figueroa e representam frustrações, esperanças e utopias da sociedade cubana”, finaliza a curadora Cristina Figueroa.



“Sou um fotógrafo formado na magia da sala escura (laboratório), mas reconheço que o universo digital abre novas e inesgotáveis perspectivas e possibilidades. Acho que a força da imagem às vezes transcende seu formato e no meu caso particular para atingir meu objetivo não tenho problemas até mesmo em recorrer ao uso do celular como é o caso da minha última série "Histórias Diferidas II" em que o que também faço é fotografar uma tela de televisão”, finaliza José A. Figueroa.



Seções da exposição Um Autorretrato Cubano



Seção 1. Uma história pessoal. Décadas de 60 e 70



Esta seção é composta por fotografias do início da carreira de Figueroa nos Studios Korda e as séries A Outra Face da Revolução e Exílio, em que o artista registrou o êxodo familiar de Cuba para os EUA no começo da Revolução. Mais tarde, na década de 70, Figueroa começou a trabalhar como repórter fotográfico da revista Cuba Internacional e viajou pelo país registrando a outra face do Interior durante a inserção da sociedade cubana no modelo socialista.



Seção 2. Havana, Angola, Berlim. The fallen dreams. Décadas de 80 e 90



Esta seção inclui a viagem de Figueroa a Angola como correspondente de guerra (1982-1983) e do outro lado da guerra através dos rostos dos cubanos. Isso também pode ser notado em seu trabalho no Hospital Psiquiátrico de Havana e nos retratos de seus compatriotas. A década de 1980 foi para Figueroa o momento de transição de um país sonhado para uma realidade diferente nos anos noventa durante os anos dramáticos do chamado Período Especial em Cuba, iniciado em 1990, após a queda do regime socialista europeu. Figueroa também foi testemunha do colapso físico e moral do muro de Berlim no verão de 1990. Suas obras da década de 1990 têm uma semelhança com a vida dos habitantes de seu país: o exercício constante de introspecção.



Seção 3. Imagens atemporais



Inclui imagens icônicas de diferentes séries de Figueroa que refletem a manipulação de ícones nacionais. A bandeira cubana, o herói nacional José Martí (criador do Partido Revolucionário Cubano - PRC) e Ernesto Che Guevara fazem parte dessa pesquisa.



Seção 4. Histórias Diferidas



Historias diferidas fala sobre os acontecimentos mais recentes entre Cuba e os Estados Unidos (2006-2021) por meio da mídia. A objetividade da notícia será dada em função de "quem" a divulga e "onde" é emitida. Figueroa fotografa telas de televisão metodicamente, como uma testemunha passiva e imóvel que, como todos nós, só pode fazer parte da História de forma diferida.



Serviço



“Um Autorretrato Cubano”

Exposição - José A. Figueroa

Local: MAC Niterói - On-line



Até 02 de maio



Acesso pelo site: http://culturaniteroi.com.br/macniteroi/



Classificação indicativa: Livre







Ficha Técnica:







Idealização: Estudio Vives - Figueroa



Curadoria: Cristina Figueroa



Coordenação geral: Luiz Prado/ Luisa Pinheiro



Projeto gráfico e website: Ivison Spezani



Assessoria de imprensa: Julie Duarte - Duarte Comunicação



Co-produção: LP Arte Soluções Culturais