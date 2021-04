Aumento foi de 52,23% nos atos praticados de forma digital na cidade Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 10:42

Niterói - A possibilidade da realização de escrituras de divórcios, compra e venda

de imóveis, doações, testamentos entre outros serviços dos Cartórios de

Notas, por meio da plataforma digital e-Notariado

(www.e-notariado.org.br), instituída durante a pandemia da Covid-19,

impactou de forma significativa a prática destes atos, que registraram

aumento em 2020, com crescimento médio mensal de 52,23% nos atos

praticados de forma digital em Niterói.

Lançada em junho do ano passado e administrada pelo Colégio Notarial do

Brasil – Conselho Federal, a plataforma e-Notariado permite que cidadãos

realizem diversos serviços por meio de videoconferência, sem a

necessidade de deslocamento, podendo acessar o tabelião diretamente por

um computador, tablet ou celular. Entre os serviços já disponíveis,

estão os diversos tipos de escrituras – compra e venda, divórcios,

doações, inventários, partilhas -, testamentos, atas notariais,

procurações e autenticação digital.

O crescimento dos atos notariais no segundo semestre do ano passado

coincidiu com o início da operação da plataforma eletrônica,

regulamentada pelo Provimento nº 100 do Conselho Nacional de Justiça

(CNJ). Em relação ao primeiro semestre de 2020, as escrituras de compra

e venda, realizadas diretamente nos Cartórios de Notas de Niterói

cresceram 134%, enquanto os divórcios e inventários aumentaram 188%,

respectivamente.

O município registrou ainda um total de 43 atos feitos de forma

totalmente eletrônica, sendo 24 deles escrituras e 19 procurações, e o

mês de fevereiro deste ano foi aquele com o maior número de serviços

digitais, 8.

Já o Estado do Rio de Janeiro registrou ainda um total de 3.389 atos

feitos de forma totalmente eletrônica, sendo 2.647 deles escrituras e

procurações, e o mês de dezembro do ano passado foi aquele com o maior

número de serviços digitais, 421. Os Cartórios de Notas do Estado ainda

praticaram outras 742 autenticações online de documentos pela plataforma

de serviços eletrônicos.

Autenticação digital

Novidade lançada no final do ano passado, o módulo da Central Notarial

de Autenticação Digital (CENAD) permite a autenticação de cópias de

documentos em formato virtual. Seja um documento originalmente digital,

ou mesmo em papel, a plataforma permite que o mesmo seja autenticado em

formato PDF, assegurado pelo Notarchain, a rede Blockchain dos notários

brasileiros.

Em apenas quatro meses, no Estado do Rio de Janeiro, mais de 156 mil

páginas já foram autenticadas em formato virtual, possibilitando que os

cidadãos possam enviar seus documentos por meio de WhatsApp, e-mail ou

qualquer outro formato eletrônico a órgãos públicos ou a pessoas físicas

e jurídicas, a fim de concretizar negócios com o mesmo valor do que o

documento físico original. A procura por tal solução cresce a uma média

mensal de 163%, tendo seu pico no último mês de fevereiro, no qual mais

de 71 mil páginas foram autenticadas.

Como fazer um ato online

A plataforma e-Notariado reúne diversos atos notariais como escrituras

de compra e venda, divórcios, testamentos, uniões estáveis, procurações

e muitos outros. Para realizá-los, o cidadão precisa de um Certificado

Digital Notariado, emitido gratuitamente pelos Cartórios de Notas

cadastrados, ou possuir um certificado padrão ICP-Brasil, o mesmo

utilizado para envio do Imposto de Renda de Pessoa Física.

Com o certificado digital, o cidadão deve entrar em contato com o

Cartório de Notas de sua preferência e solicitar o ato. Um link para a

videoconferência será enviado para o e-mail indicado pelo usuário. Após

a vídeo-chamada, na qual é realizada a identificação das pessoas e a

coleta de sua vontade, o cidadão pode assinar seu documento pelo

computador ou celular com um simples clique.

Já para as autenticações digitais de documento, o requerente não

necessitará de um certificado digital, isto é, poderá entregar seu

documento físico diretamente ao tabelião, que o transformará em uma

cópia PDF autenticada digitalmente.