A UFF celebra os 100 anos de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, com duas semanas repletas de programações. - Divulgação

Publicado 14/09/2021 21:00

A Universidade Federal Fluminense (UFF), de Niterói-RJ, celebra os 100 anos de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, com duas semanas repletas de conferências, rodas de conversas, mesas, relatos de experiência, oficinas e apresentações artísticas. O "11° Interculturalidades: Primaverar, viver Freire” vai ocupar as redes sociais do Centro de Artes UFF.

Dentre os participantes, estão a viúva do homenageado, Nita Freire, o teólogo Leonardo Boff, o escritor e ativista indígena Daniel Munduruku, a deputada Luiza Erundina, a ativista e apresentadora Preta Ferreira, além de representantes de movimentos sociais e da classe artística.

Segundo informações, nos destaques da área artística, haverá a apresentação dos grupos residentes da UFF, Música Antiga da UFF e Quarteto de Cordas da UFF (dia 25, 16h), o tributo "Zé Keti - a voz do morro", com participação de Geisa Keti, filha de Zé Keti (dia 25, 18h), as peças teatrais "Paulo Freire - o andarilho da utopia", com o ator Richard Riguetti (dias 22 e 26, 20h), e "Paulo Freire e o mundo lá fora”, do Coletivo En La Barca Jornadas Teatrais (dia 25, 20h), além de performances cênicas, oficinas culturais, mesas com artistas e o "Ciclo Apalavrar" (dias 23 e 29, 20h), que é uma mostra de filmes seguidos de debates.

Conforme a Universidade, o humanista, educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, um dos intelectuais mais lidos e estudados em todo o mundo, completaria 100 anos em 19 de setembro. "E a esta data se soma outra muito marcante para a instituição – 25 anos atrás, em 27 de agosto de 1996, a UFF concedeu a Paulo Freire o título de doutor honoris causa", informou em nota a UFF.

Mais detalhes sobre o evento no site: www.centrodeartes.uff.br.