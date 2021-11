Para abrir as comemorações do aniversário de 448 anos de Niterói a Prefeitura convidou a Nictheroy Clube de Veículos Antigos para participar. - Divulgação

Publicado 09/11/2021 20:19

Para comemorar o aniversário de 448 anos de Niterói, a Sala Pereira dos Santos receberá mais uma edição do Encontro de Carros Antigos, no domingo (14). A exposição vai reunir veículos clássicos, como Opalas, Chevettes e Fuscas. O encontro será realizado no estacionamento, a partir das 14h. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode contribuir com a Bilheteria Solidária, doando um quilo de alimento não perecível.

No estacionamento haverá uma exposição com os clássicos inscritos e os visitantes poderão desfrutar de uma gastronomia especial preparada pelos bares/restaurantes do local. Para completar o evento terá, na Sala Nelson Pereira dos Santos, um show exclusivo da banda Bloody Mary & The Munsters.