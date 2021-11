Rodrigo Neves e o ex-presidente Lula acompanhados pelo prefeito em exercício de Niterói, Paulo Bagueira. - Divulgação

Rodrigo Neves e o ex-presidente Lula acompanhados pelo prefeito em exercício de Niterói, Paulo Bagueira. Divulgação

Publicado 10/11/2021 20:18 | Atualizado 10/11/2021 20:23

O ex-prefeito de Niterói e pré-candidato ao governo estadual se encontrou nesta quarta-feira (10) com o ex-presidente Lula e falou em “sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas”. Neves, pelas redes sociais, ofereceu seu futuro palanque no Rio de Janeiro ao petista.

Depois de já ter declarado seu voto ao ex-presidente e feito gestos de aproximação ao líder petista no Facebook, Rodrigo Neves, que iniciou o projeto: "O Rio que Queremos" anunciou que é pré-candidato ao governo do Estado com uma campanha no campo progressista, registrado no Twitter nesta quarta-feira (10) e afirmou na postagem ter tido “excelente encontro” com o postulante à presidência.

"Conversamos sobre a sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas no Leste Fluminense e a grave crise do desemprego, da falta de renda e do aumento da pobreza e da fome no Brasil e no Rio de Janeiro.

Lula elogiou as administrações trabalhistas em Niterói e incentivou a nossa proposta de resgatar e modernizar o projeto de educação em tempo integral dos CIEP's em todo o estado. Voltei a ressaltar as políticas públicas que ele fez durante seus dois mandatos e que foram determinantes para dar mais dignidade e melhores oportunidades de vida para milhões de cariocas e fluminenses, sobretudo os mais pobres", disse Neves na postagem.

Rodrigo Neves disse ainda que a conversa girou em torno de uma construção de uma ampla aliança regional para derrotar o bolsonarismo e reconstruir o nosso estado a partir das eleições do próximo ano. "Sempre defenderei o diálogo e o respeito entre todo campo democrático para enfrentar os retrocessos sociais, econômicos , ambientais e democráticos no nosso país e no estado. Precisamos de serenidade, capacidade de diálogo, sensibilidade social, boa experiência administrativa e coragem para reconstruir o Estado do Rio e resgatar a esperança da nossa população em um futuro melhor", concluiu o ex-prefeito.