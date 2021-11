O Novembro Azul pretende estimular ações direcionadas à saúde do homem e ao debate sobre atenção integral à saúde da população masculina, ampliando o foco para além do câncer de próstata. - Divulgação

Publicado 09/11/2021 18:21

A Prefeitura de Niterói preparou uma programação neste Novembro Azul para chamar atenção dos homens sobre a importância de cuidarem da saúde. Segundo as informações, a campanha de 2021 terá ampliação da oferta de ultrassonografia de próstata, testes rápidos para hepatites, sífilis e HIV e vacinação contra HPV. Segundo o Executivo niteroiense, haverá ainda um passeio ciclístico e atividades voltadas à população em vulnerabilidade social. O slogan deste ano é “Cuidar da saúde também é coisa de homem! Previna-se, cuide da sua família e procure a unidade de saúde mais próxima”.

O Novembro Azul pretende estimular ações direcionadas à saúde do homem e ao debate sobre atenção integral à saúde da população masculina, ampliando o foco para além do câncer de próstata.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, é importante promover a conscientização. "Vamos fortalecer o acesso dos homens aos serviços de atenção primária à saúde. O cuidado à saúde masculina se estende, além de novembro, a todos os meses do ano”, disse Oliveira.

Atividades nas unidades de saúde - A enfermeira Sylvia Silva, coordenadora da Coordenação de Saúde do Homem, explicou que o Novembro Azul tem como desafio quebrar preconceitos e mudar paradigmas sobre a saúde do homem. “As policlínicas regionais e unidades básicas de saúde (UBS) irão desenvolver atividades dentro do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos de segurança de enfrentamento da pandemia de Covid-19”, ressaltou a enfermeira.

Nesta quarta-feira (10), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Drº Mario Pardal (Morro do Estado terá ampliação da oferta de vacinas, inclusive de HPV. Nos dias 29 e 30, será feito mutirão de atendimento do Homem e atendimento exclusivo de odontologia para os homens.

No dia 23, a Policlínica Regional da Engenhoca (PRE) vai ampliar a oferta de ultrassonografia da próstata. Os interessados em fazer o exame deverão se dirigir aos módulos Leopoldina, Maruí, Marítimos, Nova Brasília, Vila Ipiranga, Baldeador, Ilha da Conceição e Coronel Leôncio, pertencentes à coordenação regional do Programa Médico de Família da Zona Norte II.

Nos dias 11, 17 e 18, a Policlínica Regional do Largo da Batalha (PRLB) terá serviços de aferição de pressão arterial, glicemia capilar, orientação e distribuição de preservativos masculinos e femininos, agendamento de consultas e agendamento para os grupos de educação e saúde da policlínica.

As policlínicas também vão receber rodas de conversa e debates. Confira a programação completa no final do texto.

Passeio ciclístico - Segundo a Prefeitura, o Departamento de Supervisão Técnica e Metodológica (Desum), em parceria com a Coordenação das Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Saúde do Homem, vai promover no próximo sábado (13) o 1º Passeio Ciclístico de Prevenção ao Diabetes e Saúde do Homem de Niterói. "Com concentração no Caminho Niemeyer e trajeto final na Praia de Icaraí, o passeio começa às 8h. A proposta de reunir os ciclistas vai a reboque do Dia Mundial do Diabetes, comemorado em 14 de novembro", afirmou o Executivo no texto.

Na ocasião, os participantes poderão verificar a pressão arterial, a glicemia capilar, além de receberem orientação quanto à prevenção do diabetes, informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, bem como orientação nutricional. Na ocasião, haverá distribuição de brindes e serão oferecidos exercícios de alongamento.

Ação com população em vulnerabilidade social - Na sexta-feira (26), serão realizadas atividades em prol da conscientização dos acolhidos no Hotel Arrendado para população em vulnerabilidade social. A ação começa às 9h e é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), que coordena o hotel com capacidade para 70 pessoas, onde aproximadamente 80% das vagas são destinadas aos homens.

A programação e a seguinte: Na próxima quinta-feira (11), a Policlínica Regional do Largo da Batalha (PRLB) promoverá, na sala de espera no ambulatório da unidade um encontro. O tema na ocasião será: “Cuidado com o Diabetes Mellitus”. Na quarta-feira (17), a roda de conversa abordará o tema: “Tuberculose”. Na quinta-feira (18), outra sala de espera no ambulatório, desta vez com o tema: “A importância do cuidado na saúde do homem”, com a participação do infectologista, Werner Teixeira.

A unidade básica de saúde da Engenhoca também promoverá sala de espera durante o mês de novembro. Na ocasião, o debate será sobre “A importância do uso do preservativo para a prevenção de ISTs”. Na ocasião serão distribuídos preservativos masculinos e femininos e serão feitos testes rápidos para hepatites, sífilis e HIV.

No dia 23, às 9h, roda de conversa na Praça da Paz, na Engenhoca. Na programação, duas palestras importantes tanto para o universo feminino como masculino: “Prevenção do câncer de mama e de próstata” e “A importância de uma alimentação saudável”. Na ocasião haverá distribuição de preservativos, além de aferição da pressão arterial e glicemia capilar, bem como corte de cabelo solidário.