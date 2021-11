A programação, que inclui shows de artistas como Detonautas e Mart’nália, um festival de Jazz e Blues, além de peças teatrais, terá início no dia 14 e vai até o dia 22 de novembro. - Divulgação

Publicado 08/11/2021 19:29 | Atualizado 08/11/2021 19:33

Niterói completa 448 anos no dia 22 de novembro e a Prefeitura preparou uma agenda cultural especial para celebrar. Segundo a Prefeitura, os eventos serão gratuitos e vão seguir os protocolos sanitários de combate à Covid-19. "A programação, que inclui shows de artistas como Detonautas e Mart’nália, um festival de Jazz e Blues, além de peças teatrais, terá início no dia 14 e vai até o dia 22 de novembro", informou o Executivo no texto.

Segundo as informações, a programação vai ser realizada de forma virtual e presencial, com uma série de shows no Theatro Municipal de Niterói e na Sala Nelson Pereira dos Santos, e também transmissões ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói. A presença do público respeitará os protocolos de segurança vigentes. A distribuição dos ingressos será feita nos locais dos eventos, duas horas antes do início das apresentações, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado para a campanha “Niterói Solidária”.



Aos interessados, a programação se divide em teatro e música, com muito rock, blues, samba, MPB e jazz. A comemoração começa no domingo (14), na Sala Nelson Pereira dos Santos, a partir das 14h, com “Encontro de Carros Antigos” e show da banda Bloody & Mary. A programação de segunda (15) será no Theatro Municipal de Niterói, às 19h, com show do cantor Dalto. Logo após será a vez do Detonautas Roque Clube agitar a Sala Nelson Pereira dos Santos, às 21h30.



No dia 16 de novembro, no Theatro Municipal de Niterói, às 19h, haverá o espetáculo “Eu Sempre Soube’’, com Rosane Gofman. E na Sala Nelson Pereira dos Santos, às 21h30, acontece a peça “Frágil”, com Mario Neto e Dani Fritzen.



Em 17 de novembro, quarta-feira, será realizado o tradicional “Natal na Rua”, com a Orquestra Jovem Aprendiz convidando o instrumentista Sérgio Chiavazzoli, no Theatro Municipal de Niterói, às 19h. Na Sala Nelson Pereira dos Santos, às 21h30, terá a apresentação do Chico Batera Trio & Convidados.



Mart’nália será a atração do “Clássicos do Samba”, no dia 18 de novembro, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. No mesmo dia, a Sala Nelson Pereira dos Santos vai receber, às 21h30, o Festival Pras Bandas de Cá - Choro da Confraria, com a Família Souza & Grupo Café Brasil.



No dia 19 de novembro, no Theatro Municipal de Niterói, às 19h, Bia Bedran convida Orquestra de Cordas da Grota. Já na Sala Nelson Pereira dos Santos, às 21h30, terá mais uma edição do Clássicos do Samba com os grupos Terreiro da Vovó e Candongueiro.



O Festival Niterói Blues & Jazz fecha a festa, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no Theatro Municipal, sempre às 19h, e na Sala Nelson Pereira dos Santos, sempre às 21h30.



Acesse a programação completa no site da Cultura Niterói: https://www.culturaniteroi.com.br/

Protocolos – As apresentações serão realizadas sob vigência do novo protocolo de saúde da cidade de Niterói. Seguindo todas as medidas de segurança sanitária, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. De acordo com o Decreto Municipal 14.142/ 2021, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.