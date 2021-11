O Niterói Rugby tem uma longa trajetória de conquistas no handebol. - Divulgação

O Niterói Rugby tem uma longa trajetória de conquistas no handebol.Divulgação

Publicado 06/11/2021 15:31



A equipe feminina do Niterói Rugby conquistou a medalha de prata do Brazil Master Cup 2021, na categoria 37+, em São Caetano do Sul (SP). O Brazil Master Cup é o maior campeonato de handebol master das Américas e reúne times de todo o país. A competição foi disputada entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro.



O Niterói Rugby tem uma longa trajetória de conquistas no handebol. As equipes das categorias 30+ e 37+ conta com várias ex-atletas da seleção brasileira de handebol, que disputaram o Master sob comando do técnico Luiz Roberto Araújo, o Luika.

Entre as atletas niteroienses estão: Simone Voit, Luciana Sampaio, Carla Fellows, Lila Prado, Roberta Guimarães, Lena Guimarães, Caroline Paes e Silvia Branco.