Em Gorinchem, Axel Grael visitou a sede da Damen, empresa do setor de construção naval que possui relações comerciais com estaleiros de Niterói. - Divulgação

Publicado 05/11/2021 17:21

Os temas de urbanização, sustentabilidade e desenvolvimento econômico fizeram parte de uma reunião entre o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o vice-prefeito de Amsterdam, Victor Everhardt, nesta sexta-feira (05). A conversa ocorreu na sede da Prefeitura da capital holandesa e segundo as informações, giraram em torno da mobilidade urbana, assunto que mais agrada Grael. A Prefeitura ressaltou que a o Consulado-Geral dos Países Baixos no Rio de Janeiro apoia a viagem do prefeito pela Europa.

No encontro, Axel destacou que Amsterdam é uma cidade em que o uso da bicicleta é tradicionalmente muito disseminado e faz parte da cultura local: "Eles têm sistemas de sinalização e de organização do espaço público que podem ser adaptados à realidade de Niterói, que avança na mobilidade sustentável", destacou Grael.

O vice-prefeito de Amsterdam afirmou que a organização dos transportes é um desafio para as grandes cidades, principalmente, porque é muito difícil mudar a mentalidade dos cidadãos: "A conscientização sobre urbanização e transportes mais sustentáveis é um processo lento, em etapas. Busquei informações sobre Niterói e percebi que os cidadãos buscam soluções. Isso é importante", disse Everhardt.

INDÚSTRIA NAVAL - Em Gorinchem, cidade que fica a uma hora de Amsterdam, o grupo de Niterói, formado pelo prefeito Axel, o secretário municipal do Clima, Luciano Paez, e pelo coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, visitou a sede da Damen, empresa do setor de construção naval que possui relações comerciais com estaleiros de Niterói, tem 12.500 funcionários e negócios nos cinco continentes.

"Conversamos sobre soluções tecnológicas utilizadas em embarcações cada vez mais eficientes e sustentáveis. Fiquei muito interessado na utilização de motores elétricos, tecnologia já disponível, que elimina uma das principais fontes de emissão de gases que provocam o efeito estufa", comentou Axel.