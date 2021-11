O uso da bicicleta ganhou ainda mais destaque com a pandemia. - Divulgação

Publicado 04/11/2021 18:21 | Atualizado 04/11/2021 19:15

O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhado de sua comitiva, além de apresentar as iniciativas e avanços dos niteroienses na agenda das bicicletas, se encontrou nesta quinta-feira (4) com o presidente da Federação Europeia de Ciclistas, Henk Swarttouw, em Amsterdam, na Holanda.



Na cidade de Utrecht, o grupo conheceu o maior bicicletário do mundo, com capacidade para 12.500 bicicletas. A visita do prefeito à Europa tem o apoio do Consulado-Geral dos Países Baixos no Rio de Janeiro.



Na Prefeitura de Utrecht, Grael conheceu detalhes sobre o planejamento, infraestrutura, economia e conservação da cidade. O município é o quarto maior da Holanda e já tem 33% de seus deslocamentos feitos de bicicleta. Em Niterói, esse número é de aproximadamente 6%.



"O cenário imposto pelo coronavírus mostra que já estávamos no caminho certo ao investir nas ciclovias, que ganham força como alternativa sustentável e saudável. A experiência da Holanda nos inspira e dá ainda mais força para avançarmos”, disse o chefe do Executivo, que está na Holanda acompanhado do secretário municipal do Clima, Luciano Paez e do coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.



Na conversa com Swarttouw, o prefeito Axel Grael, falou sobre a importância da mobilidade urbana sustentável e os avanços do sistema cicloviário de Niterói. O presidente da Federação Europeia de Ciclistas comentou como vê o cenário de evolução da agenda do ciclismo.



"Acompanho o avanço das ciclovias na América Latina. Cidades na Argentina, Chile, Colômbia, além do Brasil, já entenderam a importância da mobilidade sustentável. O crescimento do uso da bicicleta é uma tendência. É muito bom ver uma cidade como Niterói com esta visão estratégica”, disse Grael.



Conforme dados apurados junto a Prefeitura de Niterói, nos últimos anos, a cidade triplicou a sua rede cicloviária, que atualmente é de 48 quilômetros. "Já em andamento, o sistema cicloviário da Região Oceânica vai implantar 60 quilômetros. Até 2024, serão 120 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas", informou o Executivo no texto.



Segundo as informações, desde 2015, quando o programa Niterói de Bicicleta iniciou o monitoramento do fluxo de ciclistas, o número diário de bicicletas circulando nas principais vias do município quintuplicou.



“Na Av. Roberto Silveira, por exemplo, em 2015, pouco mais de 900 bicicletas transitavam diariamente. Em 2019, já eram mais de 4.000”, contou Filipe Simões, ao lembrar a maior proporção de mulheres pedalando na cidade, indicativo de segurança no sistema cicloviário.



Confirma as outras ações pelo uso da bicicleta em Niterói:



• Em 2017 foi inaugurado o bicicletário Arariboia, ao lado da Estação das Barcas, que oferece 446 vagas e tem 11 mil usuários cadastrados.



• O túnel Charitas-Cafubá conta com ciclovias em suas galerias.



• O alargamento da Avenida Marquês do Paraná, com ciclovia ligando a Zona Sul ao Centro, é emblemática.