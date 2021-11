A Conferência é o evento global anual mais estratégico para o debate multissetorial sobre a agenda climática. - Divulgação

Publicado 04/11/2021 19:10



Representada pelo prefeito Axel Grael e pelo secretário Municipal do Clima, Luciano Paez, cidade chega à maior conferência do clima do mundo no próximo dia 05

O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o secretário municipal do Clima, Luciano Paez, entre sábado (6) e terça-feira (16) estarão reunidos em Glasgow, na Escócia, para marcar presença da cidade na COP26. Aos reunir representantes de governos locais de diversos lugares para participar da maior conferência de clima do mundo, a agenda inclui reuniões bilaterais sobre possíveis projetos de financiamento para a crise climática, divulgação de boas práticas criadas pela cidade, como a iniciativa Niterói de Bicicleta, e um encontro das cidades brasileiras liderado pelo chefe do Executivo.

Segundo a Prefeitura, Niterói tem um grande potencial no enfrentamento às mudanças climáticas. Pioneira na criação de uma secretaria dedicada exclusivamente às questões climáticas - Secretaria do Clima (SECLIMA) -, a cidade avança rumo ao desenvolvimento urbano sustentável, respeitoso com o meio ambiente e resiliente.

Dentre as diversas ações voltadas à agenda climática, a cidade inventariou suas emissões durante os anos de 2016 e 2018, e mostrou que, em três anos, Niterói diminuiu em 18% a quantidade de emissões, calculadas em toneladas. Em 2021, a cidade foi a primeira do Brasil a criar o Fórum Municipal de Mudança Climática com ampla participação social, e uma das primeiras aderir à Declaração de Edimburgo, documento de posicionamento dos governos locais de todo o mundo em contribuição à negociação do Novo Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020.

“Nós temos perfeita concepção do quanto a agenda da emergência climática e da biodiversidade é um grande desafio para todos nós. A cidade de Niterói quer ter grande protagonismo nessas ações e a nossa participação na COP26 efetiva o nosso pioneirismo e nos abre espaços para trabalhar por um futuro mais resiliente”, declarou o prefeito Axel Grael.

Segundo Grael, Niterói trilha um caminho rumo a adaptação climática com vistas à mitigação por meio de uma governança forte e focada na participação social, além de iniciativas de governança com a Câmara de Vereadores da cidade.

“Os governos subnacionais têm uma importância gigante nos novos acordos mundiais. É nas cidades que os eventos extremos estão acontecendo e, por isso, desde 2016 nós temos um grupo para estudar a questão climática na cidade e avançar em planos e ações que mitiguem esses eventos”, afirmou o secretário Municipal do Clima, Luciano Paez.

Sobre a COP26:

A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima é o evento global anual mais estratégico para o debate multissetorial sobre a agenda climática. Neste ano, em sua 26º edição, representantes do mundo todo e de diversos setores da sociedade irão se reunir em Glasgow, Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, para debater e revisar o cumprimento das metas e compromissos assumidos pelas partes no Acordo de Paris há 5 anos, e endereçar outros temas prioritários para a presidência britânica no âmbito da mitigação, adaptação, financiamento climático e colaboração.