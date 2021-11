A central do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) ilustra a capa do carnê 2021. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 19:44

Os contribuintes niteroienses ganharam um incentivo para ficar em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Segundo a Prefeitura, agora, eles terão um desconto de 5% na taxa de 2022, referente ao Projeto Bom Pagador. Segundo as informações, para obter o desconto, o contribuinte deverá estar com a cota única quitada ou com as parcelas do IPTU deste ano em dia até 15 de novembro, data limite da Secretaria Municipal de Fazenda para aplicar os benefícios da lei do Bom Pagador. "O projeto de lei que renova o benefício concedido nos dois últimos anos foi aprovado em primeira votação pela Câmara Municipal e aguarda ser votado novamente", informou o Executivo no texto.



A secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, disse que o Projeto Bom Pagador tem como objetivo conceder alívio fiscal aos cidadãos e estimular a economia da cidade. "Se o imóvel estiver com os impostos em dia, o desconto será aplicado automaticamente no carnê do próximo ano”, explicou a secretária.