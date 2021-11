Projeções com frases marcantes celebraram o ator niteroiense Paulo Gustavo, que morreu precocemente devido a Covid-19. - Divulgação PMN

Publicado 01/11/2021 13:39

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Niterói foi tela, no último sábado (30), para uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo. O artista ganhou projeções com frases marcantes, no dia do seu aniversário, data transformada para o Dia do Humor, através da Lei Estadual nº 9440. Segundo as informações, em novembro, a Prefeitura de Niterói inaugura, também em homenagem ao artista, duas estátuas no Campo de São Bento.

O evento foi produzido pelo canal Multishow, que promoveu a projeção mapeada no MAC. Um vídeo-manifesto foi veiculado nas redes sociais do canal relembrando o papel que o humor tem na vida das pessoas. O Multishow também promoveu um grande "Gargalhaço" virtual.

Já para o aniversário da cidade, a Prefeitura de Niterói prepara a inauguração de duas estátuas em tamanho natural, que ficarão no Campo de São Bento. "Uma estátua trará a imagem do ator, a outra de seu personagem mais conhecido, dona Hermínia, ambas serão inauguradas em 22 de novembro. Está previsto ainda, para o mês de dezembro, o lançamento do Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, que incluirá pontos famosos da cidade exaltados nas obras do humorista, como a Ilha de Boa Viagem, o MAC, o calçadão de Icaraí, o Campo de São Bento, a Confeitaria Beira-Mar e a Praça do Rádio Amador", informou a Prefeitura no texto.