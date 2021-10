A SME ressaltou que na Rede Municipal a adoção do ensino 100% presencial será feita de maneira gradual. - Divulgação PMN

Publicado 29/10/2021 19:15

A Prefeitura de Niterói, ao manter a estratégia para a retomada das atividades escolares, autorizou o retorno 100% presencial das escolas públicas e particulares do município a partir do dia 1º de novembro. Segundo o Executivo, este processo, será de forma gradual. O anúncio foi feito pelo prefeito Axel Grael, nesta quinta-feira (28), durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. "As escolas deverão continuar seguindo protocolos de segurança como o uso obrigatório da máscara e o distanciamento entre as mesas", recomendou o prefeito.





O secretário Municipal de Educação, Vinicius Wu, ressaltou que na Rede Municipal a adoção do ensino 100% presencial será feita de maneira gradual. Ele disse que em diálogo com a comunidade escolar será elaborado um planejamento de retorno levando em consideração as particularidades de cada unidade. “Vamos estabelecer uma retomada ao considerar as especificidades e as particularidades de cada uma das escolas da Rede. Vamos ouvir a comunidade escolar e as direções para que façamos isso da maneira mais segura possível, assim como nós temos feito desde o início da retomada das atividades presenciais no município”, explicou Wu.





A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) informam que, neste momento, já são 90 unidades funcionando em modelo híbrido e seguindo os protocolos de segurança previstos no Plano de Retomada das Aulas, como uso de máscara obrigatório e distanciamento. "Todas as unidades estão equipadas com materiais de proteção individual e coletivo, álcool em gel e foram demarcadas para manter o distanciamento social", informou a FME no texto.





Calendário de pagamento – A Prefeitura de Niterói anunciou, nesta quinta-feira (28), o pagamento dos adicionais de formação continuada e de progressão funcional aos servidores da Rede Municipal de Educação do município. Na folha de novembro de 2021, serão pagos os adicionais de formação continuada referentes ao mês de fevereiro/20 + passivos, já na folha de janeiro/22 serão pagas as mudanças de classe referentes à fevereiro/21 + passivos, além dos processos de progressão por titulação deferidos até dezembro/21. Já na folha de fevereiro/22, serão pagos os adicionais de formação continuada referentes à agosto/20, fevereiro/21 e agosto/21 + passivos.



"O adicional de formação continuada é uma gratificação prevista no Plano de Cargos e Salários (PCCS) da Educação, aprovado em 2013. O pagamento aos profissionais é referente aos cursos de formação continuada que tem como objetivo o aperfeiçoamento profissional dos servidores em suas respectivas áreas de atuação. Já a progressão funcional pode ocorrer por duas formas: titulação (progressão de nível), do nível Fundamental ao Doutorado, ou tempo de serviço (progressão de classe), que é a passagem do servidor de uma classe para outra superior, a cada cinco anos de efetivo exercício na SME/FME", informou a Prefeitura no texto.