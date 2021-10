O show de Marcos Lima (Foto) vai revisitar a obra de Marcio Proença e contará com a participação especial de Silvério Pontes (trompete) e Célio Burlamaqui (violão). - Divulgação

O show de Marcos Lima (Foto) vai revisitar a obra de Marcio Proença e contará com a participação especial de Silvério Pontes (trompete) e Célio Burlamaqui (violão).Divulgação

Publicado 28/10/2021 20:55



O cantor e compositor Marcus Lima é o convidado da próxima edição do Festival “Pras Bandas de Cá”, promovido pela Prefeitura de Niterói na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural. O show, com composições do seu parceiro Marcio Proença, morto em 2017, acontece às 19h:30min., de terça-feira, dia 9 de novembro, com ingressos a R$10,00 (meia-entrada).

Segundo as informações, o espetáculo vai revisitar a obra de Marcio Proença e contará com a participação especial de Silvério Pontes (trompete) e Célio Burlamaqui (violão). No repertório músicas como Retrato Cantado, parceria de Proença com Aldir Blanc, Castelo no Ar e Pare de Me Arranhar, que foram gravadas por Nana Caymmi, Zigzagueou, em parceria com Cartier e Marco Aurélio, Sonho dos Justos, gravada por Alcione e Cabrocha da Mangueira, composição dele com Paulo Cesar Pinheiro, além da clássica Santa Teresa. O show terá duração de 1h30m e contará com depoimentos em vídeo gravados por amigos e parceiros de Proença, além de trechos de entrevistas suas.

“Será um show em homenagem a esse grande compositor que nos deixou em 2017 e com quem tive a alegria e o prazer de dividir algumas composições como: “A Festa’ e ‘Trinca de Noel’, vencedoras em festivais de MPB do qual participamos. A renda do show será revertida para o tratamento do professor Antonio Carregosa, diagnosticado com ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)", revelou Lima.