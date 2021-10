Em visita a Plataforma, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que os cursos oferecidos no local representam uma oportunidade de profissionalização para os jovens. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Em visita a Plataforma, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que os cursos oferecidos no local representam uma oportunidade de profissionalização para os jovens.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 27/10/2021 19:42 | Atualizado 27/10/2021 19:45

A Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca está com as inscrição aberta para os Cursos de Informática Básica e Robótica com Lego. Segundo as informações, a unidade retomou as atividades presenciais em setembro, depois de um período de aulas remotas por causa da pandemia da de Covid-19. "Os cursos agora funcionam em sistema híbrido, com atividades presenciais às segundas, quartas e sextas-feiras e online às terças e quintas-feiras. As inscrições podem ser feitas pelo site: http://plataformadigital.niteroi.br", informou a Prefeitura no texto.