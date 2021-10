De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já aplicou a primeira dose em 86,2% da população total. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já aplicou a primeira dose em 86,2% da população total. Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 27/10/2021 19:23

A imunização contra Covid-19 em Niterói segue firme e forte. Tanto que, a partir da próxima quarta-feira (03), acontecerá em sete policlínicas do município. As unidades de saúde, distribuídas pela Zona Norte, Sul, Região Oceânica e Centro, vacinarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A cidade, que tem 100% da população com mais de 18 anos vacinada em primeira dose, chegou a cinco dias sem óbitos por Covid-19 na rede pública.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já aplicou a primeira dose em 86,2% da população total. Também já concluiu a imunização em 72,4% da população total com duas doses ou dose única e 90,6% da população adulta. As sete unidades de saúde estarão abertas para receber aqueles que ainda não tomaram sua primeira ou segunda dose e para seguir com o calendário de aplicação da terceira dose. A entrada nas unidades vai acontecer até 16h30.

Locais de vacinação a partir da próxima quarta-feira (03):

- Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

- Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

- Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

- Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

- Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

- Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

- Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.