Para esse show, em celebração aos 25 Anos sem Renato Russo, a Banda Mais do Mesmo desfilará pelos maiores sucessos da Legião. Divulgação

Publicado 25/10/2021 20:12 | Atualizado 25/10/2021 20:42

A agenda do Theatro Municipal de Niterói conta com uma apresentação imperdível nesta sexta-feira (29). No local, pela primeira vez, a Banda Mais do Mesmo vai apresentar o show: “1 Minuto de Silêncio; 2 horas de Show: 25 anos sem Renato Russo". Os ingressos deste espetáculo custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia para estudantes, jovens até 21 anos e acima de 60 anos).

Com 23 anos de estrada, o Grupo, considerada a maior banda cover da Legião Urbana em todo o Brasil, lembrará grandes sucessos e algumas canções não muito conhecidas do Renato Russo e da Legião, como a maior música deles que é “Metal Contra as Nuvens” com 11min. "Todos pensam que a maior música deles é o “Faroeste Cabloco” com 7 min de extensão, mas não é ... fica a dica", disse Pedro Erthal, vocalista.





A banda que também conta com o músico Márcio Newton (Guitarra e voz), que prepara algumas surpresas no repertório e na apresentação. "Para esse show em celebração aos 25 Anos sem Renato Russo, a banda desfilará pelos maiores sucessos da Legião, passando pelos tempos em que Renato Russo esteve no "Aborto Elétrico" com canções como "Que País é Esse" e "Geração Coca-Cola" e, depois, quando se apresentou como "Trovador Solitário" tocando "Eu Sei" e "Faroeste Caboclo." Além disso, teremos versões exclusivas, releituras e algumas surpresas", ressaltou Newton.



"Venha conhecer a força e viver a energia da maior experiência em Legião Urbana do Brasil. É um show para cantar, pular e se emocionar, e o que é melhor: em segurança e com todos os protocolos atuais de segurança sendo respeitados", convidou o vocalista Erthal. Segundo informações, durante a apresentação haverá sucessos como “Há Tempos”, “Pais e Filhos”, “Quase sem Querer”, “Eduardo e Monica”, “Perfeição”, “Hoje a Noite não Tem Luar”, “Meninos e Meninas”, “Índios”, “Que País é Esse” e muitos outros.