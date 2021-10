A inauguração mostra que a Prefeitura faz um esforço para qualificar, ainda mais, a infraestrutura da rede municipal. - Divulgação PMN

Publicado 25/10/2021 20:38

A Secretaria e a Fundação Municipal de Educação de Niterói entregaram, nesta segunda-feira (25), a reforma da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Prof. Hilka de Araújo Peçanha, localizada em Santa Rosa. A unidade passou por obras estruturais e intervenções na parte interna e externa com o objetivo de modernizar a infraestrutura da escola e melhor atender alunos e profissionais no retorno presencial. A reforma segue uma das prioridades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fundação Municipal de Educação (FME) de investir na qualidade da infraestrutura das unidades. Este ano, três escolas foram totalmente reformadas.

O secretário da Educação de Niterói, Vinicius Wu, afirmou que a Prefeitura está fazendo um esforço para qualificar, ainda mais, a infraestrutura da Rede Municipal. “Estamos qualificando a infraestrutura da rede municipal não apenas em função das necessidades impostas pela pandemia, mas já pensando nos próximos anos. Queremos firmar Niterói como a cidade que possui a melhor infraestrutura escolar do Rio de Janeiro. Vamos buscar esse objetivo planejando investimento, mais reformas, além de construção de novas unidades escolares”, afirmou o secretário.

"Para atender as particularidades da Unidade Municipal de Educação, foram criados novos ambientes para os profissionais como a ampliação da sala de professores e da secretaria que vão possibilitar maior interação. No segundo andar, a unidade ganhou um deck de acesso às salas totalmente renovado, com mais espaço para os alunos se locomoverem e praticarem atividades ao ar livre. Além disso, o pátio interno foi coberto para que os dias de chuva não atrapalhem e todos os ambientes internos e externos foram pintados", afirmou a FME no texto.

O presidente da Fundação, Fernando Cruz, lembrou que todo o processo de reforma na Umei Prof. Hilka de Araújo Peçanha foi acompanhado de perto pela equipe da SME/FME com o objetivo de ouvir as demandas da comunidade escolar e garantir um retorno seguro para os profissionais e alunos. Já foram entregues as unidades: E. M. Vila Costa Monteiro, na Ititioca, Umei Prof.ª Margareth Flores, em São Francisco, e Umei Lizete Fernandes Maciel, no Jacaré.

“Ao longo deste ano, diversas unidades da rede passaram por obras de manutenção e reforma e outras ainda estão passando com o objetivo de modernizar as nossas escolas. Entregamos três unidades completamente reformadas e as intervenções vão continuar para garantir conforto, qualidade e segurança para todos”, ressaltou Fernando.

A Umei Professora Hilka de Araújo Peçanha, inaugurada em dezembro de 2012, atende 80 alunos da Educação Infantil em horário integral. O nome da escola é uma homenagem à Hilka de Araújo Peçanha, que foi supervisora de ensino em Niterói e conhecida por ser uma educadora afetuosa, sempre presente nas escolas do município. A unidade adotou o ensino híbrido no dia 9 de agosto, com as turmas de GREIs 4 e 5, seguindo o Plano de retomada das aulas presenciais.

Segundo a diretora geral da unidade, Hélia Maria Moura de Oliveira, a obra era muito aguardada e foi recebida com muita emoção pela comunidade escolar, que se sentiu ouvida e valorizada, além de ampliar o sentimento de pertencimento dos alunos e profissionais.

“Foi além da nossa expectativa. As melhorias trouxeram para a comunidade algo que era pleiteado há algum tempo, pois acreditamos muito na educação pública. Foi muito legal ver a reação dos nossos alunos em retornar à unidade, eles adoraram as mudanças”, disse a diretora.

Volta às aulas - Segundo a Secretaria de Educação, ainda nesta segunda-feira (25), mais quatro unidades municipais foram reabertas, adotando o ensino híbrido (aquele que acontece quando se mescla períodos on-line com períodos presenciais). "São elas: UMEIs Portugal Pequeno (GREI 5), Julieta Botelho (GREI 5), Prof. Lisaura Machado Ruas (GREI 5) e a Escola Municipal Prof. Elvira Lúcia Esteves Vasconcelos (3° ano). O município chegou a 90 escolas funcionando no modelo presencial, todas equipadas com material de segurança e adequadas aos protocolos de segurança estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde", afirmou a pasta no comunicado.

"A Rede Municipal de Educação de Niterói voltou a oferecer almoço nos turnos manhã/tarde, e janta no caso dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a todos os estudantes que já retornaram ao ensino presencial no modelo híbrido", concluiu a Prefeitura no texto.