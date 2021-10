Prefeitura de Niterói lançou o Pacto de Retomada Econômica - Divulgaçao

Publicado 24/10/2021 00:17

Rio - A Prefeitura de Niterói lançou no começo de outubro o Pacto de Retomada Econômica, com a proposta de injetar mais de R$ 2 bilhões em investimentos na cidade. São 38 projetos divididos em sete eixos. É no Niterói Empregada, eixo que vai concentrar R$ 1,4 bilhão, que a administração municipal faz sua maior aposta. A proposta é promover diretamente políticas de empregabilidade. Um pacote de 27 obras públicas promete ser a chave para impulsionar a abertura de aproximadamente 12 mil postos de trabalho.

As obras estão distribuídas em intervenções de mobilidade, urbanização, drenagem e pavimentação, além de projetos voltados para setores de saúde, educação, turismo, cultura, meio ambiente, habitação e desenvolvimento econômico e social. No dia de lançamento do Pacto, a Prefeitura anunciou edital para três obras: a implantação de rede de drenagem e pavimentação do Engenho do Mato e do Jardim Imbuí e a construção de um parque esportivo na Concha Acústica. As intervenções terão investimento de aproximadamente de R$ 285 milhões e previsão de geração de 2.520 empregos.

Na Saúde, área que recebeu expressivos investimentos para combater a pandemia, já está em andamento a reforma da maternidade Alzira Reis, que terá sua capacidade ampliada em 30%.

Na Educação, a cidade se prepara para receber mais duas plataformas digitais. Na Alameda São Boaventura será construído o primeiro restaurante popular da Zona Norte.

Os projetos de revitalização das orlas do Centro e do Gragoatá e a reforma da Casa Norival de Freitas, no Centro, vão representar importante fomento ao turismo da cidade. Já em andamento, a obra do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis é fundamental para a recuperação do sistema lagunar da Região Oceânica.

O pacto tem ações que vão de 2021 a 2024. No eixo Niterói Empregada está a Plataforma de Empregabilidade, que visa alocar o trabalhador no mercado de trabalho, por meio de vagas captadas através do compartilhamento de dados.

No eixo Niterói Integrada está a Moeda Social Araribóia, que vai impactar mais de 30 mil famílias. A iniciativa vai injetar R$ 324 milhões na economia até 2024 para garantir uma renda básica a todos os niteroienses em situação de pobreza.

O eixo Niterói Tecnológica inclui o planejamento para aumentar a arrecadação no setor de tecnologia. Já o Niterói Promissora pretende aumentar a arrecadação através de ações como a dragagem do Canal de São Lourenço.

O Niterói Empreendedora inclui o já lançado Supera Mais Ágil, programa que vai conceder R$ 11 milhões em empréstimos, entre outros.

Os eixos Niterói Cultural e Niterói Sustentável têm iniciativas para, respectivamente, recuperar os postos de trabalho do setor cultural e retomar as atividades turísticas.

Até o dia 31 de outubro, os moradores de Niterói podem participar da consulta pública sobre o Pacto de Retomada Econômica. Através do link consultas.colab.re/pactoderetomadaeconomica, a sociedade pode opinar sobre as grandes prioridades do pacto. A consulta pode ser acessada pelo aplicativo do Colab, disponível para download gratuito na Play Store e App Store.

Participação da sociedade – Em um dos sete eixos serão organizados encontros setoriais de discussão dos projetos. Além do governo, vão participar membros da sociedade civil e representantes de cada setor. Os encontros vão ser realizados entre 26 de outubro e 15 de dezembro. Acompanhe as redes sociais da Prefeitura para saber como participar. Também foi publicado no Diário Oficial do Município o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. As esferas de governo, acadêmica, sociedade civil e iniciativa privada têm representantes no grupo.