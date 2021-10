Segundo a Prefeitura o mutirão de direitos da Grota vai oferecer vários serviços gratuitos de saúde. - Divulgação

Segundo a Prefeitura o mutirão de direitos da Grota vai oferecer vários serviços gratuitos de saúde.Divulgação

Publicado 22/10/2021 21:00

A Quadra Dyogo Brito, na comunidade da Grota, na Zona Sul de Niterói, vai receber da Prefeitura, neste sábado, um Mutirão de Direitos para oferecer vários serviços gratuitos de saúde, orientação de direitos e informações sobre equipamentos municipais. Segundo o Executivo, não é necessário fazer inscrição para participar.



O secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa, explicou que o mutirão facilita o acesso aos serviços básicos. “Aproximar o cidadão dos serviços públicos é uma das prioridades do prefeito Axel Grael. Por isso, o Mutirão de Direitos é tão importante. Através dele, facilitamos o acesso aos direitos básicos como emissão de identidade civil, carteira de trabalho e orientação jurídica”, explicou o secretário.



Segundo a Prefeitura, a ação agrupa diversos serviços para a população. "Entre eles, será possível agendar emissão de segunda via do documento de identidade (RG), receber informações e orientações jurídicas e socioassistenciais, auxílio sobre carteira de trabalho, montagem de currículo e cadastro em banco de oportunidades para emprego e buscar mediação para conflitos", afirmou o Executivo no texto.



Neste dia, haverá uma busca ativa dos alunos da rede municipal com o objetivo de reduzir e prevenir a evasão escolar. Além disso, em homenagem ao Outubro Rosa, uma equipe realizará conversas explicativas em campanha de prevenção ao câncer de mama e também abordará informações sobre combate a violência contra a mulher.



Na área da saúde, o cidadão poderá aferir temperatura, pressão, realizar teste rápido e receber orientações sobre a Covid-19, participar da campanha de vacinação contra a gripe e realizar exames de vista. Haverá distribuição de máscaras aos participantes e mini palestras sobre educação no trânsito. A parte cultural ficará a cargo da apresentação da Orquestra de Cordas da Grota, da Nina´s e do professor Welton que fará um aulão de zumba e charme com os participantes.

A quadra poliesportiva da Grota do Surucucu, em São Francisco, foi entregue à população totalmente revitalizada pela Prefeitura de Niterói e recebeu o nome do jogador de futebol, Dyogo Costa Xavier de Brito, morto em agosto de 2019 durante uma operação policial na comunidade. O jovem, que tinha 16 anos, estava a caminho do treino.