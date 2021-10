Dentre os serviços que serão disponibilizados para a população estão orientação jurídica sobre direitos do consumidor, orientação médica, vacinação contra Influenza, teste rápido para medição de glicose, aferição de pressão e encaminhamento para segunda via de documentos (certidões de nascimento, casamento, óbito e RG). - Arquivo

Publicado 21/10/2021 19:02

A Zona Norte da cidade vai ganhar atenção especial da Prefeitura nos próximos dias. Os bairros de Tenente Jardim, nesta sexta-feira (22), e da Ilha da Conceição, no sábado (23), vão receber ações sociais, a partir das 9h. De acordo com o Executivo, o objetivo é aproximar e facilitar o acesso aos serviços do município dos cidadãos. "A ação engloba serviços de saúde, orientação e informação, segunda via de documentos, além de atividades culturais. O uso de máscaras é obrigatório", informou no texto.





A secretária de Governo, Rubia Secundino, destacou que as ações acontecerão nas diferentes regiões da cidade. "Através das ações sociais promovemos o direito à cidadania, não só no acesso aos serviços individuais, mas na perspectiva coletiva de participação e reinvenção. As ações estão sendo realizadas nas diferentes regiões de Niterói como ferramenta importante para impactar positivamente na vida dos cidadãos niteroienses", explicou a secretária.





Nesta sexta (22), a ação será na quadra da Praça do Coreto, em Tenente Jardim, das 9h às 16h, com organização da Administração Regional da Engenhoca e apoio da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Tenente Jardim. Dentre os serviços que serão disponibilizados para a população estão orientação jurídica sobre direitos do consumidor, orientação médica, vacinação contra Influenza, teste rápido para medição de glicose, aferição de pressão e encaminhamento para segunda via de documentos (certidões de nascimento, casamento, óbito e RG). Além disso, serão distribuídos preservativos e máscaras de proteção individual.





Durante o evento, uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária estará no local para apresentar e dar orientações sobre a Moeda Social Arariboia e fazer o cadastramento do comércio da região.





No sábado (23), será a vez da Ilha da Conceição receber as atividades no Centro Social Urbano (CSU), a partir das 9h. O evento, organizado pela Administração Regional da Ilha da Conceição e contará com informações sobre direitos das mulheres, orientação à saúde bucal, aferição de pressão, inscrição para cartão de idosos e pessoas com deficiência, serviços de beleza e bem-estar, distribuição de máscaras e mudas, programas de direitos dos animais, oficinas de recicláveis, exposições sobre a história do bairro, intermediação de mãos de obras, indicação para serviços de assistência social, banco de currículos, seguro desemprego entre outros.



“A ação terá grande adesão social para nossos moradores. O intuito é fortalecer laços com a comunidade e apresentar as possibilidades em nossa cidade quanto aos parceiros e serviços”, reforça o secretário Regional da Ilha da Conceição, José Cloves de Carvalho.





O dia terá início com a palestra do Oncologista Dr. Bartolomeu Camara, às 10h, no ginásio. Ao final, será possível realizar o cadastro para o exame de mamografia. Em seguida, haverá um aulão de danças e apresentação musical com Victor Sávios em um tributo a Tim Maia. A parte da tarde será dedicada às atividades com crianças como cineminha e contação de história. A ação também terá uma feira de artesanato e gastronomia. O Centro Urbano Social (CSU) fica na Rua Jornalista Sardo Filho s/n - Ilha da Conceição.