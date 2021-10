A aula inaugural contou com palestra da Carla Martins, do CIEE, além de professores e diretoras da rede pública escolar da cidade. - Divulgação SMDH

Publicado 20/10/2021 19:42

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói realizou, nesta terça-feira (19), a aula inaugural do Curso de Inserção do Mundo do Trabalho, no auditório do Caminho Niemeyer. O curso é parte do projeto que integra o Programa Potência Negra, coordenado pela Subsecretaria de Promoção de Igualdade Racial (Supir) e tem como público alvo os alunos da rede pública de ensino que estão no segundo ciclo do ensino fundamental e outras pessoas negras que estão desempregadas.

O secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa, destacou que é necessário criar oportunidades para este público. “A população negra é a principal vítima do cenário de desemprego. Precisamos desenvolver políticas públicas que combatam esse problema, para criar pontes e oportunidades de geração de emprego e renda”, reforçou o secretário.

A aula inaugural contou com palestra da Carla Martins, do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), além de professores e diretoras da rede pública escolar da cidade. "O curso é uma parceria com o CIEE e contará com capacitação e treinamento para temas como montagem de currículo, comportamento em entrevista de emprego e apoio psicológico. Além disso, o CIEE possui um banco de vagas de emprego e vai direcionar oportunidades para os alunos que concluírem o curso", afirmou a Prefeitura no texto.

A subsecretária de Igualdade Racial, Gloria Anselmo comemorou a conquista.“Hoje foi um dia muito especial. Uma ideia se tornou realidade. O Programa Potência Negra abraçou os jovens negros. Uma grande entrega da Prefeitura para população negra de Niterói”, disse Anselmo.

De acordo com as informações, além do curso sobre Inserção no Mundo do Trabalho, o Programa Potência Negra lançou mais 4 cursos sobre afro-empreendedorismo, em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). "São 100 vagas oferecidas por meio de convênio que implica em capacitação e acompanhamento dos alunos. Os cursos abordarão os seguintes temas: Planejamento de Negócios, Técnica de Vendas, Gestão de Microempreendedor Individual (MEI), Ação Empreendedora, Expansão de Negócios e Fluxo de Caixa", destacou o Executivo no documento.

Programa Potência Negra – Segundo a Prefeitura, o programa possui um conjunto de ações e projetos articulados, baseados em quatro eixos: inserção da juventude no mundo de trabalho, cursos profissionalizantes, empreendedorismo negro e incentivo à diversidade no setor privado. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os negros representam 72,9% dos desempregados do país, de um total de 13,9 milhões de pessoas nessa situação.