Parceria inédita entre Niterói e o Rio de Janeiro vai defender agenda única de combate à emergência climática.Divulgação Instituto Brasília Ambiental

Publicado 19/10/2021 21:01 | Atualizado 19/10/2021 21:08

Os prefeitos de Niterói, Axel Grael, e do Rio, Eduardo Paes, assinam nesta quarta-feira (20), às 12h, no Museu do Amanhã, no Praça Mauá, no Centro do Rio de Janeiro, parceria inédita entre as cidades para defenderem agenda única de combate à emergência climática, com foco na gestão de recursos hídricos.

Segundo as informações, com a união, as cidades formam oficialmente uma "megacidade" para a representação do setor público na Aliança de Megacidades para a Água e o Clima, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e ações para serem apresentadas na II Conferência Internacional sobre Água, Megacidades e Mudança Global, de 11 a 14 de janeiro de 2022, em Paris.