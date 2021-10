Samuel Ribeiro Herculano, de 51kg ficou com a medalha de outro na Luta Greco Romana, seguido do companheiro Lucas Costas Bernardes, 60kg, que trouxe a medalha de bronze. Na categoria estilo Livre Feminino, Lidiane Carvalho de Oliveira, 76kg, conquistou a medalha de bronze. - Divulgação Pesc

Samuel Ribeiro Herculano, de 51kg ficou com a medalha de outro na Luta Greco Romana, seguido do companheiro Lucas Costas Bernardes, 60kg, que trouxe a medalha de bronze. Na categoria estilo Livre Feminino, Lidiane Carvalho de Oliveira, 76kg, conquistou a medalha de bronze.Divulgação Pesc

Publicado 18/10/2021 19:06 | Atualizado 18/10/2021 19:24

Os três alunos do Parque Social e Esportivo do Caramujo (Pesc), projeto da Prefeitura de Niterói na Zona Norte da cidade, que viajaram no último sábado (16) para disputar uma competição de nível nacional no Campeonato Brasileiro Regional III, em Goiânia (GO), voltaram com as primeiras medalhas na mala. As conquistas dos alunos aconteceram no ouro e o bronze em Luta Greco Romana e o bronze em Luta Estilo Livre Feminina e representaram a Seleção Carioca na competição junto com outros atletas. Ao todo, 11 estados participaram do campeonato.

O secretário do Núcleo Executivo do Baldeador, Caramujo, Santa Bárbara e Maria Paula, Oto Bahia, destacou como o projeto vem transformando a vida dos moradores. "Estamos muito satisfeitos com o resultado da competição. Temos a certeza de que essas são as primeiras de muitas medalhas em nível nacional que estão por vir. O projeto, desde o seu início, vem transformando vidas, fazendo o enfrentamento social e trazendo esperança para as crianças do bairro e adjacências", disse.

Samuel Ribeiro Herculano, de 51kg ficou com a medalha de outro na Luta Greco Romana, seguido do companheiro Lucas Costas Bernardes, 60kg, que trouxe a medalha de bronze. Na categoria estilo Livre Feminino, Lidiane Carvalho de Oliveira, 76kg, conquistou a medalha de bronze. Os três são alunos do professor Yusad Alvez Zuniga que foi treinador da seleção brasileira de Wrestling e da atleta Aline Silva, que participou dos Jogos Olímpicos no Japão.

Segundo Carlos Aveiro, coordenador do Parque Esportivo e Social do Caramujo, as medalhas são o fruto de todo o trabalho de base que vem sendo desenvolvido com os alunos. "Cabe ressaltar que eles são levados a reconhecer que nem tudo é a vitória, mas a experiência e o aprendizado proporcionados pela prática esportiva. Estamos muito orgulhosos pelas recentes conquistas e pelas que ainda virão. O projeto não busca apenas a inclusão social, mas também a ascensão social através do esporte".

Aveiro diz ainda que a viagem dos alunos foi realizada com o apoio da Liga de Wrestling do Estado do Rio de Janeiro e sua presidente, Tania Regina da Costa Silva, e da Niterói Wrestling. “Estes alunos ainda são atletas sem aporte financeiro direto que são necessários para o desenvolvimento e participação em competições, por isso estamos buscando meios que possam estar nas competições. Sem esse apoio, nossos alunos não teriam ido ao campeonato e se classificado no ranking nacional”, explicou o coordenador do Pesc.