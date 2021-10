Com investimento de R$ 25 milhões por parte da Prefeitura o novo HSE Lab vai levar melhoria na saúde de toda a população. - Divulgação site UFF

Publicado 18/10/2021 18:49 | Atualizado 18/10/2021 19:27

A inauguração do Health, Science & Education Lab (HSE Lab), Laboratório de Fabricação Digital do Hospital Universitário Antônio Pedro contou, na manhã desta segunda-feira (18), com a presença do prefeito Axel Grael. Segundo as informações, o laboratório é resultado do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), parceria entre a Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense (UFF), com investimento de R$ 25 milhões por parte do município.

"O HSE Lab fará o uso de imagens de exames como ecocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear para produzir os modelos tridimensionais para impressão 3D. A impressão destes modelos de órgãos poderá ser utilizada na área do ensino, pesquisa e até mesmo para o planejamento de cirurgias complexas, o que deve qualificar o atendimento do paciente do Huap", informou a Prefeitura no texto de divulgação.

O prefeito Axel Grael, que participou de forma remota da solenidade de inauguração, ressaltou a importância do HSE Lab para a educação e para o desenvolvimento tecnológico na área de saúde.

"A Universidade Federal Fluminense é um patrimônio da nossa cidade e tem atuado cada vez mais efetivamente em benefício dos niteroienses. Em todos os meus anos de vida pública eu nunca consegui uma parceria tão proveitosa com essa com a UFF. Ao investir R$ 25 milhões no PDPA, a Prefeitura de Niterói ratifica seu apoio à ciência, valoriza esta imensa riqueza intelectual e age de forma estratégica na melhoria da qualidade de vida. O HSE Lab será de grande importância para a educação, para a formação de médicos e para que a inovação tecnológica na área de educação chegue ao cidadão”, disse o prefeito.

O reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega, afirmou que o HSE Lab será de grande importância para a qualificação profissional e o desenvolvimento de pesquisa e ensino.

“O HSE Lab representa um grande avanço para a Universidade, Niterói e Região Metropolitana. Sua alta tecnologia permite, além de qualificar o desenvolvimento de pesquisas e do ensino, capacitar profissionais para melhor atender a população e aprimorar os procedimentos cirúrgicos. A UFF e seu Hospital Universitário estão sempre se desenvolvendo para melhor atender a toda a população”, ressaltou o reitor da UFF.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, disse que a parceria da Prefeitura de Niterói com a UFF foi decisiva para a formulação do Plano Municipal de Saúde. “O papel da UFF foi decisivo na discussão e aprovação do Plano Municipal de Saúde, que inclui investimentos em tecnologia da informação, construção de hospitais que não utilizam papel e reconfiguração da rede municipal de saúde, incorporando tecnologia e ampliando o atendimento ao cidadão”, disse Rodrigo Oliveira.

Conexão Educação - O HSE Lab possui atividades previstas com envolvimento dos estudantes das escolas públicas de Niterói para participação no projeto de produção dos modelos dos órgãos cardíacos. Segundo o coordenador do Laboratório, professor Claudio Tinoco, a integração com a Secretaria de Educação de Niterói já está ocorrendo.

Antes da inauguração, houve a realização de um live para professores municipais, visitação ao laboratório e a promoção de um curso de impressão 3D e prototipagem, ministrado pelo professor Márcio Cataldi da Escola de Engenharia da UFF.

"A inauguração do HSE Lab significa a concretização de um esforço coletivo muito grande de professores, estudantes, pesquisadores, engenheiros, profissionais de computação, médicos, físicos e biomédicos", ressaltou Tinoco.

Também participaram da inauguração, transmitida pelo canal da UFF no YouTube, o superintendente do Hospital Universitário Antônio Pedro, professor Tarcísio Rivello; e o diretor da faculdade de medicina da UFF, professor Adauto Barbosa, entre outras autoridades.