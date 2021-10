O cantor Lucas Felix, comemora, após tanto tempo, a volta dos seus shows ao vivo. - Divulgação

O cantor Lucas Felix, comemora, após tanto tempo, a volta dos seus shows ao vivo.Divulgação

Publicado 18/10/2021 15:52

O cantor e compositor Lucas Felix está com tudo e não está prosa para poder finalmente mostrar ao vivo para o público os sucessos que pavimenta sua promissora carreira musical. E a noite desta quinta-feira (21), tem tudo para ser especial, já que o artista vai se apresentar "em casa", na cidade de Niterói, mas especificamente no Teatro Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural). Segundo informações, quem participará também do espetáculo, com direção de Fábio Lessa, será a sua conterrânea Marianna Torres.



Para os interessados, no repertório, estão canções autorais, principalmente do EP “Convite”, em que Lucas divide faixas com Illy, Letieres Leite, Lucy Alves e Mestrinho, além de releituras autênticas de Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Baiana System e Gilsons. O show está marcado para às 20h e será uma grande oportunidade para Lucas desfilar seu talento, agora com plateia.

O disse disse que não vê a hora da apresentação. "Estou roendo as unhas para que este dia chegue. Foi muito difícil para a classe artística ficar sem fazer shows por tanto tempo. Tentei focar na criação e produção de alguns singles e um EP neste período, o que foi um ótimo antídoto para a tristeza. Mas, a alegria de tocar e cantar para o público é realmente intensa”, revelou Lucas.