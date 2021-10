Iniciativa mantida pela Prefeitura da cidade, por meio da Fundação de Arte de Niterói, o Programa Jovem Aprendiz tem como base o canto coral e o repertório nacional para iniciar os alunos da rede municipal de ensino da cidade, no universo da música, explorando o primeiro instrumento que o ser humano tem contato: a voz. - Divulgação PMN - Foto: Mila Ramos

Publicado 26/10/2021 18:27 | Atualizado 26/10/2021 18:39

O Festival de Coros do Programa Aprendiz Musical chega à oitava edição nesta quarta-feira (27), a partir das 18h. Pela segunda vez, devido à pandemia da Covid-19, o evento será realizado virtualmente, por meio do canal do Aprendiz no YouTube (https://www.youtube.com/aprendizmusica).

Sucesso em todas as edições, nesta de 2021, serão 21 coros nacionais e internacionais convidados, além de dois originários do anfitrião Aprendiz Musical: o coral infantojuvenil Aprendiz, formado por crianças e jovens residentes em Niterói, e o Coro Aprendiz. Os demais convidados incluem grupos do México, Colômbia, República Dominicana, Chile, Bolívia e de vários conjuntos de outras regiões do país.

Segundo a Prefeitura, o Festival de Coros é uma celebração do canto coral e uma oportunidade de reunir diferentes iniciativas de corais formados por crianças e jovens de diferentes instituições. "Assim, é possível promover o intercâmbio entre grupos, a troca de saberes, de repertórios e de experiências, bem como expandir o alcance destes projetos e fortalecê-los como ações culturais de transformação social pela música. Este ano, pela primeira vez, o Festival recebe coros internacionais, expandindo ainda mais a projeção do evento e do Programa Aprendiz, o responsável pela organização", ressaltou o Executivo na nota.

Segundo informações, o Programa Aprendiz Musical, iniciativa mantida pela Prefeitura da cidade, por meio da Fundação de Arte de Niterói (Fan), tem como base o canto coral e o repertório nacional para iniciar os alunos da rede municipal de ensino da cidade, no universo da música, explorando o primeiro instrumento que o ser humano tem contato: a voz. “A arte de uma forma geral é muito importante na formação da pessoa, pois estimula a criatividade e sensibiliza. A música está inserida neste contexto. A prática do canto coletivo proporciona aos indivíduos uma experiência em grupo e envolve companheirismo, escuta, trabalho em equipe, aceitação do outro em igualdade, entre muitos outros valores, e contribui não apenas para o desenvolvimento musical como também social e intelectual do aluno”, afirmou Marcos Sabino, presidente Fan.

Para os mais chegados, no repertório, canções autorais dos conjuntos participantes se misturam a clássicos de Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Miúcha, com músicas em português, inglês e espanhol. A classificação etária é livre.

Confira os corais participantes:

Coro da Escola do Auditório (São Paulo/SP), Coro Infantil y Juvenil "Corista de San Nicolás" (San Nicolás de los Garza - México), Coral Juvenil IFPR - Campus Paranavaí (Paranavaí/PR), Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ),Coro De Verganzo de Tocancipá (EFAT) - (Tocancipá - Colômbia), Coro Infanil "Maria de Jesus" (La Paz/ Bolívia), Coral Cantando na Escola (Campinas/SP), Coral Canto da Casa (Fortaleza/CE), Coro Infanto Juvenil Cantares (Dois Irmãos/RS), Coral de Meninas de Bom Princípio/RS (Bom Princípio/RS), Coral Infantojuvenil da UFMT (Cuiabá/MT), Vocal FacUniCorus (FacUniCamps- Facul Unida de Campinas Goiânia) - (Goiânia/GO), Coro Nacional de Niños Dominicanos (Santo Domingo - República Dominicana), Coro Representativo IPC (Cáli - Colombia), Coro de Voces Blancas Sta. María de los Ángeles (Los Ángeles - Chile), Projeto Um Canto em Três Cantos (Candeias, Madre Deus e São Francisco do Conde - BA), Coro infantil de Tocancipá (EFAT) -

(Tocancipá - Colômbia), Meninas e Meninos Cantores de Betim (Betim /MG), Coro Infantil da Paraíba (Paraíba/PB), PCIU! - Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS (Campo Grande/MS) e Coro Infantojuvenil da IBAVIB - Igreja Batista em Vilas Boas (Campo Grande/MS).