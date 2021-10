Segundo a Prefeitura, todos os beneficiários que recebem o aluguel social pago pelo Governo do Estado vão passar por uma atualização cadastral. - Divulgação PMN

Segundo a Prefeitura, todos os beneficiários que recebem o aluguel social pago pelo Governo do Estado vão passar por uma atualização cadastral.Divulgação PMN

Publicado 25/10/2021 19:40 | Atualizado 25/10/2021 20:20

A Prefeitura de Niterói, estendeu, através da Comissão para Acompanhamento do Aluguel Social, até o dia 18 de novembro a atualização cadastral de todos os beneficiários que recebem o aluguel social pago pelo Governo do Estado. O prazo havia sido encerrado no dia 21 de outubro. Segundo a Prefeitura, esse procedimento é uma solicitação do Estado e os beneficiários que não entregarem a documentação terão o seu benefício cancelado.

"A atualização cadastral pode ser feita de segunda à quinta, das 10h às 16h, no Caminho Niemeyer. Para a repescagem, não haverá separação dos beneficiários por dias ou letras iniciais do nome. Quem não fez, pode ir a qualquer momento dentro do horário de atendimento. É obrigatório o uso de máscara", pontuou o Executivo no texto do comunicado.

Segundo as informações, para atualizar o cadastro, é necessário levar original e cópia dos seguintes documentos: Laudo de interdição do imóvel atingido; Documentos de Identificação de todos os membros da família (RG, CPF, Título de Eleitor e Certidão de Nascimento ou casamento); Comprovantes de rendimentos de todo o núcleo familiar (Carteira de trabalho e último contracheque); Comprovante de residência atual em nome do beneficiário ou de outra pessoa da família que resida no imóvel; Contrato de locação vigente com firma reconhecida; Número de Identificação Social (NIS) e relatório do CadÚnico com o núcleo familiar e Comprovante de conta bancária em que recebe o benefício.

"Os beneficiários podem entrar em contato pelos telefones 2621-5140 e 2620-4770 para tirar dúvidas. O Caminho Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/número, Centro, Niterói", finalizou o Executivo no texto.