Publicado 24/10/2021 00:48

Rio - Na cidade com maior qualidade de vida do Estado do Rio de Janeiro, o mercado imobiliário está aquecido. A arrecadação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), tributo que é pago por quem compra um imóvel, cresceu consideravelmente em Niterói nos últimos meses. No comparativo de janeiro a setembro de 2021 com o mesmo período de 2020, o aumento na arrecadação foi de aproximadamente 70%.

Os números atestam o que é possível ver pelas ruas da cidade, eleita em 2019 a não capital mais desejada do Brasil. Quem circula por Niterói já deve ter reparado nos anúncios feitos por construtoras para grandes lançamentos no Ingá, Charitas, Santa Rosa e Centro da cidade. Uma das principais construtoras da cidade divulgou que projeta, para os próximos meses, o lançamento de empreendimentos com valor geral de vendas que deve chegar a R$ 760 milhões.

De acordo com corretoras de imóveis, o alto nível de investimento por habitante ajuda Niterói a ser uma das queridinhas no quesito imóveis de luxo. O prédio que por muitas décadas abrigou o Clube Regatas Icaraí, por exemplo, vai virar um empreendimento com apartamentos de luxo. Na Boa Viagem, bairro da Zona Sul da cidade, um dos novos prédios foi projetado pelo escritório Burle Marx e se apresenta como “o empreendimento mais exclusivo de Niterói”.

O avanço do mercado imobiliário também se alinha ao planejamento da Prefeitura, que nos últimos anos fomentou de forma incessante as obras da cidade. Os números demonstram que a construção civil ajudou a evitar resultados piores no mercado de trabalho municipal, e até nacional, durante a pandemia, confirmando a importância de investimentos públicos no segmento durante o processo de retomada.

Para os próximos anos, a administração municipal promete manter o ritmo de contratações para gerar empregos e viabilizar obras estratégicas. Em 2021, até agosto, o setor de construção já assinou mais de 2 mil carteiras de trabalho na cidade.

Geração de empregos em Niterói - De acordo com dados da Prefeitura de Niterói, programas como o Empresa Cidadã ajudaram a manter 15 mil empregos na cidade e beneficiaram 3 mil empresas desde abril de 2020. Ainda assim, com o impacto da pandemia, foram cerca de dois mil postos de trabalho fechados no município. A boa notícia é que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta que Niterói já retomou os patamares de empregabilidade pré Covid-19. De acordo com os dados disponibilizados pela plataforma, a quantidade total de vínculos celetistas ativos na cidade, em agosto de 2021, é maior do que em fevereiro de 2020.

O município, que vem acumulando números positivos desde meados do ano passado, teve em agosto recorde de geração de empregos: foram 1.099 novos. É o maior saldo desde o início da pandemia. Nos últimos 12 meses, a cidade registrou mais de 7.700 postos de trabalho abertos. A maior parte das vagas criadas está no setor de serviços e comércio. As duas áreas são as que mais empregam na cidade, agregando mais de 80% dos trabalhos formais em Niterói.