A prova de capacidade física, que tem caráter eliminatório, acontecerá de acordo com os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades competentes. - Divulgação

A prova de capacidade física, que tem caráter eliminatório, acontecerá de acordo com os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades competentes. Divulgação

Publicado 22/10/2021 20:29 | Atualizado 22/10/2021 21:46

A cidade de Niterói vai estar concorrida neste fim de semana com dois processos seletivos que vão acontecer. A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) realiza, entre sábado (23) e domingo (24), a segunda fase do concurso para os cargos de gari, motorista e operador de máquinas pesadas. A prova de capacidade física, que tem caráter eliminatório, acontecerá de acordo com os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades competentes.

Segundo a Prefeitura, os candidatos aprovados na primeira etapa irão participar do exame, que será realizado no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), na Penha, no período de 6h às 17horas, segundo os horários definidos e disponibilizados nos sites da Clin (www.clin.rj.gov.br) e da Selecon (www.selecon.org.br.).

"Para a realização da prova, o candidato precisará comparecer ao local com 30 minutos de antecedência do horário agendado, apresentando documento oficial de identificação com foto e assinatura do cartão de confirmação, além da apresentação do atestado médico específico. Após esta prova de capacidade física, será realizado o exame psicotécnico no dia 27 de novembro, também com caráter eliminatório", explicou o Executivo no texto.

FeSaúde também realiza prova - O primeiro dia de provas objetivas do concurso da FeSaúde está marcado para este domingo (24). Os candidatos aos cargos de analista administrativo, contador, enfermeiro, médico, médico gineco-obstetra, pediatra, psiquiatra, musicoterapeuta, nutricionista, sanitarista e terapeuta ocupacional devem ficar atentos ao local de provas e ao horário de chegada.

Segundo as iformações, o concurso da FeSaúde terá 898 vagas em unidades da Atenção Primária à Saúde e da Atenção Psicossocial do município de Niterói. Caso o candidato não tenha recebido o cartão de confirmação da prova, poderá acessá-lo pelo endereço eletrônico http://www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020/consulta-CCI24e31.htm, com número de requerimento/inscrição e CPF ou CPF e data de nascimento.