Um Laboratório na Rua Ator Paulo Gustavo, no número 35, vai realizar de graça oficinas de musicalização e dança, show de variedades e contação de histórias infantis. Arquivo

Publicado 22/10/2021 21:28

As crianças do bairro Icaraí, na Zona Sul de Niterói, vão poder curtir as comemorações do mês delas até o finalzinho. É que, na manhã do sábado (30), um Laboratório na Rua Ator Paulo Gustavo, no número 35, vai realizar de graça oficinas de musicalização e dança, show de variedades e contação de histórias infantis.

Segundo as informações, a programação especial conta com a participação do grupo infantil Violúdico, que promete encantar a garotada com uma linguagem repleta de humor e muita diversão. O show preza por

composições interativas que mesclam diversos gêneros e ritmos musicais contagiantes, unindo o universo da criança e do adulto ao mesmo tempo e entretendo toda a família. O show terá a duração de 60 minutos e, no local, serão arrecadados brinquedos para instituições de proteção à infância.

Conforme a organização, as famílias que forem ao evento ganharão análise gratuita da caderneta de vacinação dos pequenos e descontos exclusivos em exames e vacinas. A celebração seguirá os protocolos de combate à Covid-19, como aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e distanciamento social.