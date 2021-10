O prefeito Axel Grael participou da entrega das motocicletas, que aconteceu no Caminho Niemeyer, no Centro. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Com o objetivo de dar mais agilidade ao patrulhamento ostensivo e preventivo diário na cidade, a Secretaria de Ordem Pública de Niterói, entregou nesta quinta-feira (21), 18 motocicletas que serão utilizadas pelas coordenadorias especiais da Guarda Municipal de Niterói. O prefeito Axel Grael participou da entrega que aconteceu no Caminho Niemeyer, no Centro. Segundo o Executivo, as novas viaturas serão utilizadas também para agilizar o atendimento das demandas do 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

"O Cisp é uma ferramenta disponibilizada pela prefeitura de Niterói para atender o mais variado tipo de ocorrências. Desde sua criação em 2015 até agora, o Centro já atendeu a mais de 145 mil chamadas dos moradores de Niterói, uma média de quatro mil por mês, com monitoramento 24 horas por dia", informou a Prefeitura no texto.

O chefe do Executivo da cidade destacou a importância da chegada desses veículos no momento em que, o objetivo da Prefeitura, é aumentar a presença da Guarda Municipal nas ruas. “Fizemos um grande esforço de estruturação da GM. Também demos total apoio a área de segurança, apesar de ser uma atribuição do Estado e, dentro de uma política de segurança pública para atender o niteroiense. Também já anunciamos que vamos chamar novos efetivos para ampliar os quadros da Guarda dentro do que a lei permite. Não vamos medir esforços para dar continuidade ao trabalho de apoio ao cidadão e estamos abertos a parcerias” afirmou Grael.

O prefeito lembrou ainda que o Cisp também atua em parceria com a polícia civil ao ajudar a elucidar diversos crimes com as imagens de 522 câmeras e de um sistema de cercamento eletrônico, que colaboram para baixar os indicadores de criminalidade. “Durante todo o período de Pandemia, o Cisp teve um papel importante ao atender e orientar a população em diversas áreas”, disse Grael.

Segundo a Prefeitura, das 18 motocicletas entregues, seis serão usadas pelo apoio ao trânsito. Outras duas, vão para a Coordenadoria de Meio a Ambiente, mas serão operadas por guardas municipais, e outras 10 serão utilizadas nas inspetorias regionais. Paulo Henrique de Moraes, secretário de Ordem Pública de Niterói, explicou que o órgão vai deslocar e destacar duplas de motos volantes para a Região Oceânica, Centro, Fonseca e os mais diversos bairros da cidade a fim de atender mais rapidamente as demandas solicitadas pelos cidadãos:

“A Guarda Municipal de Niterói teve no final do ano passado o Plano Decenal de crescimento e são inúmeras medidas que, ao longo de 10 anos, serão executadas para que a nossa guarda continue crescendo com qualidade e atendendo bem ao cidadão. Isso porque, desde o ano passado, nós observamos um crescimento constante de demandas de atendimentos do 153. Essas triplicaram de um ano para cá”, explicou Moraes.

O secretário também destacou que as motocicletas serão importantes para utilização em apoio as vans, durante a Operação Verão, lançada em 12 praias no dia 2 de outubro, e que vai até março de 2022.