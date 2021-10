O presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira, prometeu dar o máximo de oportunidades através das empresas acionadas e com descontos muito bons. - Divulgação site CDL

Publicado 20/10/2021 20:37

A Secretaria de Defesa do Consumidor de Niterói e o Clube dos Diretores Lojistas (CDL) da cidade, terão um grande presente para o consumidor niteroiense: um feirão de negociação de dívidas que acontecerá na próxima semana entre os dias segunda-feira (25) e quarta-feira (27). Segundo informações, o objetivo é ajudar endividados através de descontos especiais a quitarem seus débitos e dar baixa no cadastro de inclusão nos serviços de proteção ao crédito como SPC ou Serasa. O feirão com o nome de Quita Niterói acontecerá na sede do Clube dos Diretores Lojistas no centro da cidade.



De acordo com a Prefeitura, além de inadimplência junto a concessionárias de serviços, comércio dentre outras empresas o contribuinte que estiver com alguma pendência na Secretaria de Fazenda do Município, também poderá negociar sua dívida. Funcionários da Secretaria de Fazenda estarão no local para atender questões de atraso de IPTU e ISS.



"A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) de Niterói atua em apoio ao consumidor ao fiscalizar estabelecimentos comerciais e sendo um importante elo entre contribuintes, prestadoras de serviços concessionárias e comerciantes, mediando acordos. Das 837 reclamações intermediadas pelo Procon Municipal, 541 foram solucionadas em favor do cidadão", informou a Prefeitura no texto.