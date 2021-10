A apresentação, que conta a vida de uma menina durante a Segunda Guerra Mundial é uma adaptação do Grupo Teatro Novo para o teatro. - Divulgação

Publicado 26/10/2021 19:37 | Atualizado 26/10/2021 20:09

Adaptação do best seller de Markus Zusak, traduzido no Brasil pela editora Intrínseca, o espetáculo "A Menina Que Roubava Livros" entra em cartaz entre os dias sexta-feira (5), às 20h, sábado e domingo (7), às 18h, no Theatro Municipal de Niterói.

A apresentação, que conta a vida de uma menina durante a Segunda Guerra Mundial é uma adaptação do Grupo Teatro Novo para o teatro. O Grupo é formado por atores com deficiência intelectual, em sua maioria com a Síndrome de Down.

Segundo o diretor Rubens Gripp, a obra também já foi adaptada para o cinema com a direção de Brian Percival. "Um espetáculo emocionante que toda a família não pode perder", disse Gripp.

